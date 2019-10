Holanda quema 'arte con coca' de Gastón Ugalde

Dos cuadros del artista plástico boliviano, Gastón Ugalde, fueron quemados en Holanda por autoridades aduaneras pro considerar que contenían estupefacientes. Las obras estaban elaboradas con la hoja de coca y fueron retenidas por la Aduana, para luego destruirlas, antes que fueran parte de una exposición colectiva que se inaugurará el próximo 9 de junio, informó el artista.



"Estoy sorprendido por la noticia, el pasado 15 de diciembre envié dos obras para que formen parte de una muestra colectiva curada por la artista Scarlett Hooft Graafland, a pedido del Banco Central Holandés. Según me comentaron, los responsables de la exposición, hace un par de meses los citaron a un juzgado, debido al material utilizado en las obras como sustancia ilícita", dijo en una entrevista con "El Diario".



Comentó que apelaron ante un tribunal de Amsterdam devolver las obras haciendo “hincapié en la importancia de la técnica para la exposición”, pues que se trataba de obras de arte, mostrando mi trabajo; y esto fue aceptado tras una audiencia. Sin embargo, al buscar el material, se percataron que fue incinerado, tras permanecer en deposito.



"Esta no es la primera vez que me pasa, recuerdo que una vez durante una primera bienal en Sao Paulo Brasil, varios artistas nacionales participamos con diferentes obras, pero no las registramos en la Aduana Nacional", contó el artista, señalando que fueron secuestradas, porque se trataba de casi 600 kilos de material ilícito.



Explicó además que envió dos nuevas obras a la muestra en reemplazo de las anteriores y de no llegar al lugar le informaron que el museo expondrá el trámite del juzgado para informar de manera pública sobre el incidente.



Ugalde es pintor, fotógrafo y videasta. Estudió arquitectura en la UMSA (1964-1967) y ciencias políticas en ‘Simón Frazer’ University, Vancouver, Canadá (1967-1973). Fue fundador y director del Centro de Comunicaciones y Artes, profesor de la carrera de Artes Plásticas de la UMSA.