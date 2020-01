El 58% aprueba la gestión de Evo; pero el 63% rechaza la reelección

La gestión del presidente Evo Morales mantiene un alto porcentaje de aprobación en las cuatro principales ciudades del eje central del país (58%), pero la cifra es más alta entre los que consideran que el jefe de Estado debe concluir su mandato en 2019 y no presentarse a la reelección (63%), como proponen los sectores sociales afines al MAS.



Esa afirmación es el resultado de una encuesta que aplicó la empresa Equipos Mori a 726 personas, entre los días miércoles 18 y viernes 20 en las ciudades de Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz de la Sierra, a encargo de EL DEBER. El margen de error es de más o menos el 3,6% y la confiabilidad del 95%.



El estudio de opinión también establece que un 34% de los entrevistados se mostró de acuerdo con que el jefe de Estado insista con la repostulación para las próximas elecciones, mientras que la gestión de Gobierno fue reprobada por el 36% de los consultados.



Los datos no ‘espantan’ al ministro de Defensa, Reymi Ferreira, por el contrario, lo calificó de positivo porque significa que el presidente Morales mantiene un alto porcentaje de respaldo en las ciudades del eje central, que es similar a la votación que obtuvo en las elecciones generales de 2014, y con el aporte del sector rural se alcanzará la mayoría para presentarse a la repostulación en 2019.



“Para nadie es un secreto que la fuerza electoral del MAS se concentra en las ciudades intermedias y en el ámbito rural; estamos hablando de que en esos sectores superaremos el 50% de respaldo popular”, explicó el ministro Ferreira.



La propuesta de insistir en la repostulación presidencial fue mencionada por los sectores afines al MAS durante su congreso nacional celebrado en diciembre del año pasado en Montero, a pesar de que en el referéndum del 21 de febrero de 2016 el No a la reforma constitucional se impuso con el 51,3% de los votos.

El artículo 168 de la Constitución Política del Estado establece que “el periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de cinco años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua”.

Opositores



A decir de los opositores, el resultado de la encuesta se resume en que los ciudadanos aprueban la gestión de Gobierno, pero le recuerdan al presidente Morales que debe respetar la Constitución Política del Estado, que está en vigencia desde el 7 de febrero de 2009.

“El pueblo boliviano sabe distinguir y sabe elegir. En el caso específico del presidente, mucha gente puede estar de acuerdo con su gestión, pero su principio democrático dice que no puede ir más allá de 2019”, afirmó el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz y dirigente del Movimiento Demócrata Social, Vladimir Peña.

“No tiene sentido debatir sobre una hipotética repostulación de Evo Morales porque la Constitución Política del Estado no lo permite y porque el pueblo no quiere que sea candidato en 2019 para otro periodo, hay que quedarse con eso”, expresó Vladimir Peña.

El opositor recordó que en febrero del año pasado el pueblo rechazó con su voto la propuesta de reelección planteada por los sectores afines al partido de Gobierno. “La democracia es mucho más que la angurria de poder del presidente”, señaló Peña.

Consultado sobre el resultado de la encuesta, el senador Arturo Murillo (UD) opinó que los ciudadanos enviaron el mensaje de que “la alternabilidad es la base de la democracia”, porque a pesar de que el jefe de Estado cuenta con un 58% de aprobación, la mayoría no está de acuerdo con la repostulación.

“Cuidado con que los actuales gobernantes salgan por la ventana porque el pueblo boliviano es muy rebelde y no permitirá que se viole el resultado del referéndum del 21 de febrero; en esa oportunidad la gente dijo basta con la intención de perpetuarse en el poder”, afirmó el senador por Cochabamba.

El 23 de diciembre del año pasado, el dirigente campesino Rodolfo Machaca anunció que los sectores sociales afines al MAS solicitarán a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) la anulación del referéndum de la reforma constitucional, aduciendo que los bolivianos fueron engañados por una mentira de la derecha.

Machaca hacía alusión a la denuncia de la supuesta relación del jefe de Estado con Gabriela Zapata, la ex gerenta comercial de la empresa china CAMC, que ejecuta contratos millonarios con el Estado. La ex- ejecutiva está detenida desde finales de febrero del año pasado y es acusada por seis delitos.

Sin embargo, el procurador general del Estado y exdiputado por el MAS, Héctor Arce, aclaró que el régimen legal de Bolivia no permite anular el resultado de la consulta popular.

Interpretación



A juicio del analista político y docente universitario Nelson Jordán, la insistencia del partido de Gobierno en proponer la repostulación del presidente para los comicios de 2019 se debe a que en el partido gobernante no existe una figura capaz de sustituir al mandatario.

“El MAS no se ha encargado de preparar al sucesor del presidente Evo Morales, aunque también difícilmente puede encontrar a un sustituto con el liderazgo y la capacidad demostrada por el jefe de Estado”, afirmó el académico.



No obstante, recordó que los gobernantes todavía disponen de otros tres años de gestión para ir preparando una nueva figura con posibilidades de ganar la próxima elección, aunque todo dependerá de cómo concluya la gestión de Morales.



El ministro Ferreira coincide en que faltan tres años para que concluya la actual gestión presidencial y que en ese tiempo “muchas cosas se aclararán” en el Gobierno y en el MAS.



“El presidente está fuerte en las encuestas y la mayoría de los bolivianos aprueba su gestión; estos son excelentes indicadores”, insistió la autoridad de Estado.

Por su lado, el secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz insiste en que “la democracia es mucho más que los apetitos y angurria de poder de un presidente” que debe cumplir con su periodo de mandato.



Asimismo, el senador Arturo Murillo afirmó que los bolivianos esperan que las autoridades se dediquen a gobernar y que olviden el discurso de la repostulación

Jóvenes con estudios universitarios forman parte de la mayoría que se opone a un nuevo mandato presidencial

Los hombres jóvenes, de entre 18 y 25 años, y con un grado de instrucción superior, representan un 64% de las personas que están en contra de que el jefe de Estado, Evo Morales, se presente como candidato a una nueva elección presidencial.

Los electores que se encuentran en la franja etaria de 26 y 35 años (63%) son el segundo grupo más grande en oponerse a la repostulación de Evo para 2019.



El porcentaje de rechazo a la gestión es menor entre las personas con el grado de instrucción en escuelas primarias o sin estudios.



En el lado opuesto están hombres y mujeres (34%), entre 46 años y más, con estudios primarios, que respaldan un cambio en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado que posibilite la habilitación de Morales para postularse a un nuevo periodo de Gobierno.



Así lo señala la encuesta aplicada por Equipos Mori a 726 personas, entre los días miércoles 18 y viernes 20, en las ciudades de Cochabamba, El Alto, La Paz y Santa Cruz de la Sierra.



Sobre la aprobación de gestión del presidente Evo Morales, los jóvenes también son protagonistas. Según el estudio de opinión, los hombres con edad entre los 18 y 25 años son la mayoría (62%) entre el grupo del 58% que dio el visto bueno al Gobierno. El grado de escolaridad está entre el nivel secundario completo y con cursos técnicos (65%).



El perfil de los que reprueban la gestión de Gobierno está conformado por una mayoría de mujeres (37%), entre 36 y 46 años que ha cursado carrera universitaria (51%). En este caso, los jóvenes de 18 a 25 años son lo que menos rechazan la gestión del presidente Morales.



Sobre la aprobación y rechazo a la gestión del jefe de Estado, un 6% de los consultados se abstuvo de emitir respuesta.