La oposición alista campaña por el No

Varios miembros de la oposición al Gobierno de Evo Morales tienen claro lo que harán para que los bolivianos voten por el no en la consulta popular para aprobar o rechazar la reforma constitucional que hace viable una nueva reelección de mandatario.



El expresidente Tuto Quiroga ha adelantado que hará una campaña puerta a puerta, barrio por barrio, que acudirá a los medios de comunicación que lo inviten para entrevistarlo y que trabajará 20 horas al día para explicar por qué deben votar por el No.



El senador Oscar Ortiz también dijo que hará campaña calle por calle, que irá a los barrios, a municipios, a las provincias para demostrarle a la gente que él busca una verdadera democracia.

“Esta es una campaña mucho más allá de los partidos. Los partidos tenemos que contribuir a la campaña poniendo a disposición su infraestructura para acompañar a la sociedad civil, a las asociaciones cívicas y ciudadanas”, señaló.



Rafael Quispe, que se considera el único diputado indígena opositor al Gobierno, también dijo que trabajará para el No.

“Voy a viajar a todos los departamentos del país, primero a las capitales y después a las provincias, hablando persona a personas, saliendo a las calles, entregando panfletos con información, acudiendo a los congresos de todos los pueblos indígenas”, adelantó.