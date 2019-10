El MAS anuncia proceso contra alcalde de La Paz

Se iniciará un proceso en contra del alcalde de La Paz, Luis Revilla, por incumplimiento de deberes y por viajar a Colombia sin autorización de esa instancia municipal, anunció el vicepresidente del Concejo Municipal de esa ciudad, Jorge Silva.



"Es incumplimiento de deberes, no cumple con los reglamentos para este tipo de autorizaciones que no sólo se le da al alcalde de La Paz sino a cualquier otra autoridad. (...) Si se inicia un proceso será en el marco de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz e inclusive puede haber una sanción de dejación del cargo", explicó Silva a los periodistas.



Silva recordó que Revilla viajó el pasado 28 de agosto a Colombia sin autorización del Concejo Municipal y sin elegir a un alcalde interino, tomando en cuenta que desde el viernes la ciudad no estuvo a cargo de ninguna autoridad.



"Hoy día (lunes) recién el Concejo aprobó su viaje y eligió una concejala para que pueda asumir la alcaldía durante estos días que quedan. (...) Pero él (Revilla) está priorizando primero los viajecitos de placer con cualquier pretexto, dejando los problemas pendientes de nuestra ciudad", argumentó el edil del Movimiento Al Socialismo (MAS).



Minutos antes, el pleno del Concejo eligió a Katia Salazar, más conocida como la "mamá cebra", como la alcaldesa interina de La Paz hasta el miércoles.



Viaja por el transporte

?

Por su parte el concejal Fabián Siñani contrarrestó la denuncia del concejal opositor. "Estos términos peyorativos que dice el concejal Silva no son viajecitos los del alcalde, el alcalde está yendo a un encuentro de distintas autoridades latinoamericanas a Medellín, Colombia, para tratar el tema de transporte. El día jueves el alcalde Luis Revilla asume sus funciones", aseguró.



El MAS no tiene mayoría en el Concejo Municipal de La Paz. El control del órgano deliberante está en manos de Soberanía y Libertad para Bolivia (Sol.bo), agrupación del alcalde Revilla.