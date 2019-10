El Renacido arrasa en los premios Bafta en Londres

La película El renacido dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu y protagonizada por el estadounidense Leonardo DiCaprio arrasó los premios al haber ganado cinco categorías en la 69 edición de los premios Bafta de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas: a la mejor película, al mejor director, actor protagonista, dirección de fotografía y sonido.



El talento latinoamericano también fue reconocido con el Bafta a la mejor película de habla no inglesa para la hispano argentina Relatos Salvajes, dirigida por Damián Szifron.



Por otra parte, la cinta Brooklyn se llevó el premio a la mejor actriz para Saoirse Ronan.



Amy, el documental sobre la talentosa cantante Amy Winehouse, recibió el Bafta al mejor documental del año, dirigido por Asif Kapadia.



El renacido, que ya se exhibe en La Paz, es una película que está basada en la novela de Michael Punke, biografía épica que transcurre en Estados Unidos en el siglo XIX.



Gonzáles Iñárritu agradeció el trabajo de todo su equipo y en particular la labor de DiCaprio quien es uno de los favoritos para llevarse el Oscar 2016.



"Leo, tu trabajo y compromiso cada día mantuvo a esta película respirando. Sin ti esto no hubiera sido posible", dijo González Iñárritu.





Por su parte DiCaprio, de 41 años, indicó que se siente "honrado" por el galardón como mejor actor principal, que se suma a los reconocimientos del artista por su papel como Hugh Glass en el filme.