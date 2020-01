Alcaldía apoyará con premios en Carnaval

Entre los ganadores y los primeros lugares de los corsos grande, infantil y tradicional, además de otros eventos como las precarnavaleras, los bandos y el festival de bandas, el gobierno municipal cruceño aportará con Bs 501.000 en premios. Así se estipula la Ley Marco del Carnaval, vigente desde el año pasado.



La presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, subrayó que los recursos son dados para premios de las actividades carnavaleras y aclaró que no se está entregando montos de dinero a los carnavaleros.



Lo propio manifestó Carlos Arrien, presidente de la Asociación Cruceña de Comparsas Carnavaleras (ACCC), quien respaldó que la Alcaldía no puede “largar dinero” directamente a los carnavaleros, pero sí aportar para los premios de las comparsas ganadoras de actividades que fomentan la cultura cruceña. “Como ACCC hemos presentado proyectos como el festival de música cruceña Jisunú Carnavalero, que tuvo el apoyo del municipio y tenemos otros como el de la construcción del Museo del Carnaval que también puede contar con apoyo municipal y por qué no hasta del Gobierno nacional”, dijo Arrien.



Rosario Schamisseddine, presidenta de la Comisión Educación, Cultura y Turismo del Concejo, indicó que hubo un plan para apoyar al corso con carros, pero luego se descartó porque eso requería un proceso de selección y significaba dar a algunos y a otros no.

“No se puede facilitar algo si no tiene un interés para la ciudadanía. No se va a dar recursos a ninguna comparsa para hacer carros”, aseveró Schamisseddine, quien acotó que si bien hubo una intención de analizar la cuestión, no se llegó a hablar de montos económicos.

Agrupación solicitó apoyo

Luego de la sesión del Concejo Municipal del viernes, la Agrupación de Damas Carnavaleras pidió apoyo económico para contar con un carro alegórico.

La presidenta del Concejo resaltó el aporte de las mujeres carnavaleras a la cultura, pero indicó que no podían destinar recursos para ello