Choferes anuncian nuevo paro y Alcaldía no cederá

La Federación de Choferes de La Paz determinó en ampliado iniciar un paro indefinido desde el próximo lunes, ante la negativa del Gobierno Autónomo Municipal de aceptar su pedido para subir el 0,50 bolivianos la tarifa del servicio.



"Nosotros esperaremos que el Alcalde escuche nuestra demanda, pero sus declaraciones dan cuenta de que se cierra en su posición y vamos a seguir movilizados desde la siguiente semana", aseveró en la víspera el dirigente Roy Pati.



Ayer el secretario municipal de Movilidad, Ramiro Burgos, informó que los conductores recurrieron a sus vehículos para poder interrumpir las vías en 12 puntos de la ciudad. "No hemos visto un presencia importante de choferes, lo que más bien hemos visto es vehículos sin discos, sin identificación y sin placas de control", aseveró.



Mientras que el burgomaestre, Luis Revilla, señaló que "no se hará como ellos quieren y debatir sólo las tarifas. Se tiene que discutir la seguridad, la comodidad, el cumplimiento de las rutas, la limpieza de parte de ellos. A base de ello llegaremos a un acuerdo pero sólo discutir tarifas y sin estudio no se puede hacer".



Miles de personas tuvieron que recurrir ayer a las líneas del teleférico y los buses Pumakatari para transportarse, otros tuvieron que caminar hasta llegar a sus destinos. La medida se cumplió a medias, debido a el centro permaneció tranquilo y con circulación.



Un estudio de costos se realiza con cooperación de un organismo regional y concluirá antes de fin de año, mismo que servirá de base para la discusión del precio de los pasajes. Los transportistas piden ser parte del mismo y adelantar sus resultados.