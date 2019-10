'Minerita', semifinalista para los premios Óscar

"Minerita", un cortometraje documental español de Kanaki Films obra de Raúl De la Fuente, se encuentra entre las diez obras preseleccionadas que aspirarán al Óscar en esa categoría, anunció este lunes la Academia de Hollywood.



"Minerita", ganador del Premio Goya de España al mejor cortometraje documental, cuenta la historia de un grupo de mujeres que sobreviven en el sombrío distrito minero de Cerro Rico, en Potosí (Bolivia).



Los miembros de la Academia pertenecientes a la rama documental han reducido el número de aspirantes de 74 a 10 y, ahora, deberán escoger los cinco trabajos que lucharán por alzarse con la estatuilla.



Los otros candidatos



El resto de las obras en la lista son: "Body Team 12", de RYOT Films y Vulcan Productions; "Chau, beyond the Lines", de Cynasty Films; "Claude Lanzmann: Spectres of the Shoah, de Jet Black Iris Americ; "50 Feet from Syria", de Spin Film; "A Girl in the River: The Price of Forgiveness", de SOC Films, y "Last Day of Freedom", de Living Condition.



También compiten: "My Enemy, My Brother", de Fathom Film Group; "Starting Point", de Munk Studio-Polish Filmmakers Association, y "The Testimony", de Atria Film y Escape Artists.



Las nominaciones para la 88 edición de los Óscar tendrán lugar el 14 de enero desde el Teatro Samuel Goldwyn, en Beverly Hills (California).

La gran ceremonia del cine, que este año volverá a ser presentada por el humorista Chris Rock, se celebrará el 28 de febrero en el Teatro Dolby de Hollywood.