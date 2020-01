Niegan que hermana de Arce esté involucrada en el caso taladros

El Ministerio de Justicia y Transparencia, que está a la cabeza de Héctor Arce, negó mediante un comunicado que la hermana del ministro, Jaqueline, integrante de la Dirección Legal General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), esté involucrada en el caso taladros.

Ayer surgió un documento que supuestamente mostraba que la profesional avaló un informe que dio curso a la justificación de la cuestionada Enmienda 3 para el proceso de contratación y adquisición irregular de tres equipos de perforación, del cual resultó favorecida la empresa italiana Drillmec.

Hoy uno de los fiscales asignados al caso, Rudy Terrazas, dijo a ANF que "vamos a investigar, tenemos que investigar, ahora no podemos emitir criterio alguno sin conocer a fondo la documentación".

Según el comunicado difundido, la nota fue suscrita por la abogada Cynthia Novillo Salinas y no por Ana Luz Arce Zaconeta, "quien al igual que otros abogados de la Dirección Jurídica de YPFB rubricaron de manera marginal dicha comunicación".

El Viceministerio de Transparencia explica además que ese documento "no está vinculado al proceso de contratación de los tres taladros de la empresa italiana Drillmec SPA, y se constituye en una comunicación general de procedimientos emitida por la Gerencia Legal Corporativa de YPFB, que no hace referencia directa y particular a dicho proceso de contratación".

Los datos obtenidos por ANF indicaban que "el informe enviado por Novillo fue conocido por Jaqueline Arce Z. de la Dirección Legal General de YPFB y D. Gutiérrez León de la Unidad Legal de Análisis, quienes revisaron el documento para luego dar el visto bueno y estampar su sello para dar curso a la nota", que dio lugar al proceso de contratación para la compra de los taladros.

Documentos difundidos por ANF:

Documentos que supuestamente involucran a la hermana de Arce en el caso taladros. (Imagen de ANF)

Documentos que supuestamente involucran a la hermana de Arce en el caso taladros. (Imagen de ANF)