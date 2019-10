Europeas lideran lista de mejores 'business school'

Por segundo año consecutivo el IESE Business School, de España, ocupa el primer puesto en el ranking mundial de escuelas de formación de directivos publicado por el diario británico Financial Times. IMD y HEC Paris ocupan el segundo y tercer lugar en el listado.



El ranking se elabora basándose en las respuestas de clientes a cuestionarios y a los datos de las escuelas. Se tiene en consideración la preparación del programa, el diseño del curso, la internacionalidad de los participantes y la ubicación en la que se imparten, la naturaleza de la escuela, y el seguimiento y los objetivos alcanzados por el programa, entre otros.



IESE se corona como la mejor escuela, en buena medida, porque ha logrado situar sus programas para directivos elaborados y personalizados (los llamados custom programs, a medida según las exigencias de cada empresa), indica El País. Y en cuanto a los programas generales (conocidos como open programs, dirigidos a directivos de todo el mundo), están valorados como los segundos mejores del mundo, solo por detrás de la suiza IMD.



Este es el ‘top ten’ del ranking:



1.tIese Business School

2.tIMD

3.tHEC Paris

4.tCenter for Creative Leadership

5.tHarvard Business School

6.tLondon Business School

7.tInsead

8.tEsade Business School

9.tUniversity of Michigan: Ross

10.tUniversity of Oxford: Said