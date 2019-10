No descartan sancionar a Soboce por subir precios

Dante Justiniano, viceministro de Defensa al Consumidor, dijo que ha solicitado un informe a la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), mediante el cual deberá explicar la razón del incremento unilateral del precio de la bolsa de cemento. La autoridad manifestó que la empresa puede ser sujeta a sanciones si es que no justifica el alza.



Las declaraciones se dan tras la subida que ha sufrido el material en 2,50 bolivianos; desde el martes 12 de mayo el precio de la bolsa de cemento subió de 55,50 bolivianos a 58.



"Necesariamente vamos a tener que tomar acciones para que nuestra población no sufra y sea afectada en el bolsillo, porque estaríamos hablando de prácticas comerciales muy abusivas", acotó.



El Gobierno pide hacer un estudio



Álvaro García Linera, vicepresidente del Estado, informó que el gobierno instruyó la realización de un estudio que establezca el legítimo costo del cemento en el país. La autoridad aseguró que los resultados que arrojen este estudio serán socializados con los constructores.



"Estamos haciendo el estudio de los costos reales, y en función a eso vamos a convocar a los empresarios constructores. No me quiero adelantar", dijo García Linera.



Soboce justificó el alza



De acuerdo con los ejecutivos de Soboce, el costo del cemento se ha incrementado en un 4,5% en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Oruro y Tarija, debido a la inflación acumulada durante los últimos 25 meses, además de las obligaciones económicas que tiene la empresa con sus proveedores y trabajadores.