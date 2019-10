Defensor admite que dio dinero a 'desmovilizados'

David Tezanos, Defensor del Pueblo, admitió que entregó dinero a las personas con discapacidad desmovilizadas para que retornen a sus regiones. Un video muestra a la nueva autoridad reunida en la terminal de La Paz con un grupo que llegó a acuerdos con el Gobierno.



"En ese video efectivamente soy yo, no tengo porque negarlo, yo soy alguien que ayuda a la gente y tengo el derecho de hacerlo (...) La he hecho enteramente de mi bolsillo", dijo la autoridad en entrevista con radio "Compañera".



Según la versión del representante, constantemente fue a la vigilia que mantienen los marchistas cerca de plaza Murillo y les dio su teléfono para que puedan llamarlo y pedirle lo que necesitan, razón por la que fue convocado para colaborar en su retorno a Tarija.



"Siempre he tenido la labor humanitaria y pueden escuchar de otras personas que desde niño he sido así. Los dirigentes no les dan alimentos. Me han llamado para que pueda dar alguna ayuda y yo tengo el derecho de dar ayuda sin ser cuestionado", defendió Tezanos.



La grabación dura 27 segundos y se ve como el Defensor está apoyado en una de las bancas de la terminal terrestre de La Paz, mientras que un grupo de cinco personas habla con él. Ese sector corresponde al grupo de personas con discapacidad de Tarija que llegó a acuerdo con el Gobierno.