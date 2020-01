Estudiantes de la FACHI exigen elegir autoridades

Alrededor de 15 estudiantes de la Facultad Integral de la Chiquitania (FACHI) protestan en las puertas de la Corte Electoral Universitaria exigiendo a las autoridades que les permitan participar en las próximas elecciones, previstas para el 8 de julio, para elegir a su decano.



Los estudiantes llegaron esta madrugada desde San Ignacio de Velasco, donde funciona esta facultad. Según Amed Negrete, de la carrera de Agropecuaria, esa unidad fue creada en 2010 y funcionan tres carreras (Contaduría Pública, Agropecuaria y Zootecnia), y que en este momento cuentan con 434 estudiantes.



Los estudiantes señalan que autoridades universitarias designaron a un decano interino hasta un próximo claustro universitario, que fue en 2012, pero en esa oportunidad no fueron incluidos, y ahora tampoco podrán elegir a su decano, dado que una resolución del Ilustre Consejo Universitario estableció que no pueden participar, porque no tienen la cantidad de estudiantes suficientes, que según dicen, debe pasan de los 1.200.



Los estudiantes aseguran que con ese requisito nunca van a poder ser parte de las elecciones, dado que ellos no pueden aumentar el número de alumnos porque tampoco cuentan con infraestructura ni equipamiento necesario. Los alumnos decidieron mantenerse en las puertas del órgano electoral y luego asistirán hasta la sesión del ICU que será esta tarde en la facultad de Veterinaria, donde esperan tener una respuesta.