Caja de Salud inicia paro de 72 horas

El sector de trabajadores de la Caja Nacional de Salud (CNS) que dirige Ruddy Salvatierra instalará hoy, pasada las 9:00, un piquete de huelga de hambre compuesto por ocho personas, en el Policlínico de la avenida Irala, donde esperan romper candados de las puertas debido al paro de 72 horas, que desde hoy cumplirán el sector de médicos, enfermeras y ramas afines.

Salvatierra indicó que el sindicato al que representa tiene 1.300 afiliados, los cuales estarán en sus fuentes laborales, pues no están de acuerdo con el paro de sus colegas trabajadores del sector salud que buscan el cambio del gerente general, Juan Alfredo Jordán, porque no es médico, su profesión es ingeniero comercial.

Esta huelga se instalará luego de una conferencia del máximo ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD), Rolando ‘Flaco’ Borda, que tampoco está de acuerdo con el paro de 72 horas porque atenta contra la salud de los asegurados.

Otro sector que critica esta medida es la Federación Departamental de Juntas Vecinales (Fedjuve), encabezada por Omar Rivera. “Los médicos, que juraron defender la vida, están atentando contra ella, en especial contra la de las mujeres embarazadas, los niños y los ancianos, por ello hoy, a las 8:00, presentaremos una querella ante la Fiscalía”, dijo

Entrevista

“Los médicos nunca administraron bien la Caja de Salud”

Ruddy Salvatierra / Dirigente Casegural



¿Por qué el Sindicato de Trabajadores de la CNS en Santa Cruz se opone al paro?

Porque nosotros, como trabajadores, hemos vivido esas deficiencias que tiene la institución, hemos sido testigos cómo sufren los asegurados por la falta del manejo gerencial y administrativo. Eso es lo que nos lleva a apoyar el cambio del gerente.



¿Desde cuándo viene ese mal manejo de la CNS?

Prácticamente desde que comenzó a funcionar este seguro, hace más de 57 años, pues los médicos siempre han estado al mando y siempre fue mal manejada porque es un sector que jamás tuvo el interés por mejorar los servicios.



¿Cómo es la atención de los galenos en la Caja?

Muchos médicos, no todos, llegan a las 7:00 y hasta las 9:00 ya no están en la CNS, están en sus consultorios privados y clínicas atendiendo pacientes, que es el mismo asegurado que tampoco encontró medicinas ni servicios de laboratorio clínico o de ecografía, etc. Es por ello que la CNS de a poco se va hundiendo.



¿Los médicos que administraron la CNS nunca hicieron buena gestión?

El año pasado el presupuesto fue de Bs 1.000 millones, de ellos solo Bs 300 millones se ha gastado, ¿dónde está el gerente de salud, que siempre es un médico? Aquí, a escala departamental, el jefe médico es la segunda cabeza, es el que tiene que planificar todo, el administrador se encarga de velar por los presupuestos y gastos, por ello es mejor que sea un administrador de carrera la máxima autoridad.



¿Por qué se espera tanto para una cirugía?

Es porque los médicos solo operan por las mañanas, por ello se programan cirugías para dentro de dos y tres meses, pues por las tardes no hay cirugías ni atención de especialidades; eso es lo que han hecho hasta ahora los administradores médicos.



¿Cómo debe cambiar esto?

El nuevo gerente ha prometido elaborar estadísticas para descubrir a los que trabajan y a los que no; además se sistematizarán los controles de asistencia, serán digitales y biométricos; pero todo esto les molesta, pues en sus horas de trabajo están en sus consultorios privados o en otras clínicas.



¿Qué otras medidas tomarán contra este paro?

No descartamos iniciar una huelga de hambre hasta lograr quebrar este paro, que perjudica a los asegurados

Entrevista

“Lamento que un sector de la CNS nos esté criticando”

Roberto Rojas / Dirigente del Sindicato Médico



¿Por qué van a un paro de actividades más largo?

Ha sido determinado por la Central Obrera Boliviana (COB) y los sindicatos médicos de la CNS a escala nacional. El viernes tuvimos un ampliado donde participaron jubilados, magisterio y todos apoyan este paro, que es para pedir el cambio del gerente general, Juan Alfredo Jordán, porque no es médico, es ingeniero comercial. ¿El pedido no fue escuchado por parte del Gobierno?

No han cambiado al gerente general de la CNS, el Gobierno se ha mostrado intransigente, pero lo peor es que nos ha insultado la COD.



¿Qué opinión tiene del sector de trabajadores que no los respalda?

Es inconcebible que un sector de la COD en Santa Cruz no sea orgánico y no haga caso de este paro dentro de la COB.

¿Qué de cierto hay que los médicos no cumplen las seis horas de trabajo y en ese horario atienden en sus consultorios y clínicas?

No respaldamos a los médicos flojos que se escapan, pero ese es un tema administrativo donde se debe aplicar la norma, como llamadas de atención verbal, luego escrita, la suspensión por 15 días y por último un proceso.



¿Es por eso que los servicios de la Caja son malos?

Es mentira, lo que no ha habido es una política de salud seria ni de institucionalidad, pues todos los jefes de servicio no tienen ni idea de lo que es manejar los recursos humanos, es por ello que la gente ha hecho lo que le da la gana.



¿Es ético abandonar su trabajo para ir a atender a un consultorio privado?

Por supuesto que no es ético, los médicos tienen horarios que cumplir, si trabaja seis horas debe cumplirlas. Hay colegas que inician una cirugía por la mañana, la cual se prolonga hasta la tarde o noche y eso nunca se lo toma en cuenta. Si se trabaja hasta las 13:30, posterior a ello los profesionales pueden hacer lo que quieran con lo que queda del día para sus atenciones particulares.



¿Por qué no operan por las tardes o noches en la CNS?

Debe haber otro personal, porque el que se va a las 13:30 ha cumplido con su horario establecido, pues lo que está faltando en la CNS son recursos humanos para atender en doble turno, pero respetando los derechos de los trabajadores