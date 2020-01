Identifican 130 parqueos mal habilitados y alistan cobros

El municipio cruceño última detalles para poner en vigencia el proyecto de Resolución Administrativa que establece el pago de 430 bolivianos a quien solicite un área de parqueo para taxis, radiotaxis, trufis y otros vehículos del servicio público y privado, que operen dentro del área urbana. La medida encuentra resistencia entre las asociaciones de choferes.

Rolando Ribera, secretario municipal de Movilidad Urbana, dijo a EL DEBER Radio que está medida aún no está aprobada y que hubieron dirigentes que en su afán de "buscar protagonismo", informaron mal a la población.

La autoridad mencionó que son 368 las paradas y que al menos un 43% están mal ubicadas. También mencionó que alrededor de 130 están mal ubicadas y que estas generan una congestión vehícular. "Hay que determinar cuáles son legales y cuáles no ya que estas se habilitaron sin ningún tipo de criterio técnico".

"Hay paradas como las que están en el Cuarto anillo frente al Mall Ventura; si parquean los radio móviles en una de las tres vías, esta zona pierde el 33% de capacidad de flujo, lo mismo pasa en la terminal Bimodal en donde hay cinco paradas, otros casos son las universidades", añadió.



Choferes rechazan pago



Carlos Mamani, representante de la asociación de radiotaxis, en declaraciones a EL DEBER Radio, fue claro al indicar que su sector no está en condiciones de cubrir el monto que se establece en el proyecto. Atribuyó a que ellos ya pagan impuestos, además de licencias de funcionamiento y que el dinero que ganan "no alcanza". Anuncian resistencia, aunque no se cierran al diálogo.