Agencia de espionaje de EEUU sufre un hackeo

A la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA), que saltó a la palestra mundialmente en 2013 luego de que Edward Snowden revelara información sobre sus técnicas de espionaje, al parecer le tocó convertirse en blanco de una filtración.



Unos misteriosos hackers autodenominados "Shadow brokers" filtraron en internet lo que parece ser un código computarizado secreto de la NSA.



Varios expertos en seguridad dijeron a los medios estadounidenses que el código parece genuino, y Snowden dijo que "pruebas circunstanciales" apuntan a la participación de Rusia.



El miércoles, la agencia de espionaje aún no había respondido a varias solicitudes de comentarios. Los piratas informáticos publicaron en internet el fin de semana dos grupos de archivos, uno que es de libre acceso y otro que está encriptado.



Los "Shadow Brokers" dijeron que revelarán la información del segundo grupo si consiguen 1 millón de bitcoins -moneda digital, en este caso el equivalente aproximado de 575 millones de dólares- a través de una subasta en línea. Según The New York Times, gran parte del código fue creado para atravesar cortafuegos informáticos de potencias extranjeras como Rusia, China e Irán.



Este acceso permitiría a la NSA introducir programas maliciosos en los sistemas de los rivales y monitorizar -o incluso atacar- sus redes. El que obtuvo el código tiene que haber entrado en los servidores de la NSA que almacenan los archivos, dijo el Times.



El ex contratista de la NSA Snowden, que ha estado viviendo en Rusia desde que filtró documentos que revelaron el alcance de la vigilancia que hacía esa agencia de los datos privados, dijo que la filtración podría ser una advertencia a Estados Unidos después de que el comando de campaña de Hillary Clinton acusara a Moscú de piratear los correos electrónicos del Partido Demócrata.