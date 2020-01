Viudo de Bataclan no odia a los asesinos de su mujer

Sin más pretensión que la de disfrutar de los "momentos de libertad" que le propiciaba la escritura, el francés Antoine Leiris ha plasmado lo que vivió tras perder a su mujer en el atentado de la sala Bataclan de París en No tendrán mi odio.



Antes que el libro, que actualmente está entre los más vendidos en Francia, este periodista difundió por Facebook una carta que dio título al libro con la que conmovió al mundo y despertó innumerables muestras de afecto. Un testimonio emocionante que expresaba sus ganas de hacer "feliz y libre" a su hijo Melvil, de diecisiete meses.



Aunque, según ha confesado hoy en una entrevista, que escribir "no fue una terapia" porque la muerte "no tiene cura", reconoce que sentarse frente al teclado en aquellos días de noviembre le "sentó bien".



Desde su punto de vista, su actitud ante la pérdida "no es una

excepción" ya que, asegura, en los últimos meses ha conocido a

"muchas personas inteligentes" que le han demostrado que "no está

solo" en su forma de afrontar el dolor.



"Es gente que ha perdido un brazo o a su mejor amiga y me dice

que prefiere que los terroristas tengan procesos justos porque, si

los matáramos como hacen ellos, estaríamos rompiendo nuestras

propias normas", recalca.



Las poco más de 100 páginas de No tendrán mi odio (Península)

y publicado antes en Japón, Italia o Alemania, parten de la noche

del 13 de noviembre, cuando Hélène, la esposa del autor, se

convirtió en una de las víctimas mortales del atentado perpetrado

por el Estado Islámico en la parisina sala Bataclan.



A partir de ahí, sin ocultar el dolor, pero sin regodearse en él,

Leiris cuenta "cosas importantes, aunque no todas" de lo que vivió

en los días posteriores.



Y es que pese a ser consciente de que "visto desde fuera" el

texto parece "algo inmenso" respecto a su "pequeña vida", el francés

asegura que en realidad le ocurre lo contrario: "Todo esto del libro

y Facebook es completamente accesorio".



Uno de los episodios que recoge No tendrán mi odio es el de la

inesperada visita, cuatro días después del ataque terrorista, de un

hombre encargado de medir el contador de la luz en el piso de

Leiris.



Aunque es consciente de que la situación en Francia está "muy

crispada" por el terrorismo -algo que, puntualiza, aviva "aún más"

la carrera hacia las elecciones presidenciales de 2017- el escritor

decidió dirigirse "directamente" a las personas mediante el libro,

evitando analizar el clima social.



"Decir "No tendréis mi odio" no implica no hacer nada contra los

terroristas. Lo que quiero decir es que las personas tenemos la

responsabilidad individual de tratar de reaccionar ante el horror

con serenidad e inteligencia", argumenta.



Por eso, desde el 26 de noviembre de 2015, fecha en la que

finaliza el libro, Antoine y Melvil han continuado su andadura en la

vida "como todo el mundo", con la "normalidad" de las "heridas, las

alegrías, las penas y la rutina".