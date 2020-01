Fiscalía indaga contrato de ITC con la Alcaldía

La Fiscalía de Santa Cruz investiga de oficio un presunto uso indebido de influencias en dos contrataciones que realizó la Alcaldía cruceña, en 2014 y 2015, donde figura en la adjudicación Mario Alberto Bruun Paz, cuñado de la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa. Una sindicación que la edil ya rechazó con vehemencia el martes.



La activación del proceso lo confirmaron el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Gómer Padilla, y el investigador asignado al caso, Iván Ortiz. “Se ha admitido la denuncia y se generará la investigación en virtud a un informe de la Policía de la Unidad Anticorrupción, en el cual se tiene como hecho, supuestamente, un uso indebido de influencias contra la arquitecta (Angélica Sosa)”, informó la autoridad cruceña del Ministerio Público.



“Se ha informado sobre el inicio de la investigación a la señora jueza (Albania Caballero) y me voy a reunir con los oficiales (de la Policía) que han sido asignados para el inicio de esta investigación”, acotó Ortiz, que también dirige las averiguaciones del caso dron en la Alcaldía.



Ortiz detalló que se revisará la adjudicación de ITC Servicios por Bs 37,6 millones —el 29 de diciembre de 2014— para la compra de equipos de vigilancia para módulos educativos y donde uno de los representantes de la firma contratista es Bruun Paz. Indicó que se observará el contrato del 26 de octubre de 2015, en el que el alcalde Percy Fernández firmó el arrendamiento de un inmueble de propiedad de la misma persona, pero bajo representación legal de Carla Sofía Brunn Paz. Su fin: verificar si hubo o no tráfico de influencias.



El gabinete apoya a Sosa

En paralelo, ayer por la tarde, todo el gabinete de Percy Fernández participó en una rueda de prensa realizada en la Secretaría de Parques y Jardines, a la cabeza del secretario Jorge Landívar, para explicar los argumentos de legalidad de las contrataciones observadas por el senador cochabambino de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, y con el objetivo de expresar su respaldo a la titular del Concejo, que a juicio de los secretarios, es inocente y víctima de acusaciones malintencionadas.



“Lamentablemente se ha querido involucrar con fines poco claros a la presidenta del Concejo”, manifestó Landívar poco antes de informar de que Sosa hizo llegar al alcalde una solicitud para someter la contratación de ITC?Servicios a un proceso anticorrupción en la oficina de Transparencia de la comuna.



Además del apoyo a Sosa, el secretario de Parques y Jardines, Roberto Áñez, hizo algunas aclaraciones sobre la contratación de ITC. “En fecha 18 de diciembre (el día que se abrió el sobre de la propuesta de ITC Servicios para la venta de equipos de vigilancia), ella (Sosa) con su firma presenta una excusa por (lo que impide) el DS 181, artículo 41”.



Áñez citó esta norma para indicar que si la responsable del proceso de contratación o algún miembro de la comisión calificadora tiene afinidad con alguna de las empresas proponentes de servicios, esto no es causal de descalificación directa, sino que hay pasos a seguir.



El secretario aseguró que él se hizo cargo de la adjudicación a pedido del alcalde, luego de que Sosa se excusó de ser la responsable de la contratación. “Este informe lo realizó el 18 de diciembre, en el cual ella se excusa por tener grado de afinidad con esta empresa”.



El secretario de Administración y Finanzas, Manuel Medina, negó que hubiera delito en el alquiler del inmueble de Bruun Paz dado que, para octubre de 2015, Sosa era titular del Concejo y quién firmó

la contratación por Bs 52.000 al mes fue el alcalde. Sin embargo, el diputado del MAS Henry Cabrera opina diferente y por lo tanto investigará desde el Congreso