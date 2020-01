Iglesia no acepta ultimátum del Gobierno

"No creo que tengamos que preocuparnos por ultimátum cuando vivimos en tiempos democráticos", señaló Erwin Bazán, vocero de la Iglesia católica, en respuesta al presidente Evo Morales que dio plazo y exigió a los obispos de Bolivia dar nombres de los presuntos narcotraficantes vinculado con el Gobierno.



Bazán, en conferencia de prensa, señaló que este jueves la treintena de obispos de la Iglesia católica que cumplen su apostolado en el país, se reunirán en la Asamblea Episcopal de Bolivia y ese será el espacio en el darán una respuesta conjunta al mandatario de Estado.



Con referencia a la Carta Pastoral que en los últimos días ha generado "roncha" entre Iglesia y Estado, el vocero dijo: "No hay que perder la perspectiva, es una carta netamente pastoral y tiene un mensaje inminentemente pastoral que parte de la preocupación de la gente" y en ese marco, lo que debería es generar espacios de diálogos para "encontrar solución a esta lacra (narcotráfico)" que está causando daño a la sociedad.



También señaló que cuando la Iglesia se refirió al narcotráfico en las estructuras del Estado, no hizo referencia a los mandante de Bolivia, sino que se refirió a tofo el aparato con el que se gobierna Bolivia y que es amplio.