Campesinos amenazan con cercar Santa Cruz si TCP no observa Estatuto

La Federación Departamental de Campesinos de Santa Cruz, advirtió este jueves con cercar Santa Cruz si es que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no devuelve con observaciones y en 30 días el Estatuto Autonómico presentado ante esa instancia por la Asamblea Legislativa Departamental. La entidad sindical rechaza 14 artículos que ellos consideran inconstitucionales.



Los campesinos aseguran que varias organizaciones sociales no fueron tomadas en cuenta en la redacción del estatuto y exigen, a través de una resolución, que el TCP "rechace el estatuto que han realizado dos personas", dijo su dirigente, Mario Rentería a radio Aclo Chuquisaca.



Si no se hacen las observaciones, Rentería amenazó con tomar acciones de hecho. "Si no se devuelve en 20 a 30 días se va a hacer una vigilia y vamos a terminar cercando. Somos 1.500.000 campesinos en Santa Cruz", dijo.



El dirigente manifestó que la menos 14 artículos del documento serían contrarios a la Constitución. "Hemos revisado el estatuto de Rubén Costas y hay 14 artículos que son inconstitucionales y no van", aseguró.



Demócratas niegan inconstitucionalidad



La presidenta de la Asamblea Legislativa de Santa Cruz, Kathia Quiroga del Movimiento Demócrata Social (MDS), a tiempo de presentar el miércoles su estatuto autonómico al TCP aseguró que el documento fue consensuado y adecuado a la Constitución Política del Estado.



La Asamblea Legislativa de Santa Cruz, que después de varios años cuenta con una mayoría clara en favor de los Demócratas, logró aprobar el documento, que una vez atraviese el control constitucional deberá ser promulgado por el gobernador Rubén Costas.



En la misma línea, el senador de Santa Cruz por Unidad Demócrata (UD), Oscar Ortiz, rechazó que el Estatuto no haya sido consensuado y criticó que el Movimiento al Socialismo (MAS) en 18 meses no realizó observaciones al proyecto que estuvo retenido en la Asamblea Legislativa Departamental.



"Este Estatuto está adecuado, sabiendo que hemos tenido que renunciar temporalmente a varias aspiraciones autonómicas que teníamos en el estatuto original, para preservar la autonomía en cuanto a desarrollo competencial", explicó el asambleísta.



Citó que, por ejemplo, renunciaron a elegir a los jueces del Tribunal Departamental de Justicia y a la designación del Fiscal Departamental, así como a la otorgación de títulos de propiedad de la tierra en la oficina departamental del Instituto Nacional de Reforma Agraria.



El TCP se aparta de la polémica



El presidente del TCP, Zenón Bacarreza, manifestó que todos los trámites serán recibidos al referirse al pronunciamiento de la Federación de Campesinos de ese departamento. "Las regiones se tienen que poner de acuerdo. De tal modo que cualquier trámite que ingrese tenemos que hacer el control constitucional", comentó.