El periodista Roberto Méndez dirige Canal 11

El periodista y abogado Roberto Méndez Herrera (50) asume desde hoy la dirección de Canal 11 Tv Universitaria de la "Gabriel René Moreno", un medio de comunicación con 42 años de trayectoria y al que pretende darle mayor protagonismo dentro y fuera de la universidad.



Nació en Montero y desde hace casi una década es docente de la Uagrm, en diversas facultades incluyendo la Facultad Integral del Norte (Finor), donde enseña en la carrera de Ciencias de la Educación.



Durante su carrera como periodista y docente ha obtenido reconocimientos como el premio al mérito profesional concedido por el Concejo Municipal, el premio de la Unidad de Investigación (DUI) de la Uagrm y el premio nacional de Periodismo de Investigación en el que compitieron todas las universidades del país, otorgado por el Centro Europeo de Periodismo.



Méndez será posesionado este jueves, a las 10:00. En una entrevista con EL DEBER adelantó que su gestión pretende dar mayor protagonismo al Canal 11, tanto dentro como fuera de la universidad, además de promover los cambios estructurales en esta institución.



¿Cómo acepta este desafío y qué cuál es su principal propósito?

Acepto este desafío como nuevo regalo que me da la vida, me va a permitir unir dos pasiones: el periodismo y la enseñanza. Soy periodista desde hace 27 años, aunque toda la vida nací para este oficio, desde que vendía periódicos en Montero y de los que leída los titulares soñando algún día el poder escribirlos.



La vida te va dejando secuelas, también he sido lavador de autos, cambiador de aceite, vendedor de empanadas, mensajero y así fue hasta que me vine a Santa Cruz a conquistar la ciudad.



He hecho de todo, creo que la vida me continua preparando para lograr el temple que debe tener el periodista. Luego estudié Comunicación Social en la Universidad Evangélica Boliviana, hasta que empecé a ejercer la profesión en el diario El Mundo, para mí fue la lotería. También estuve en El Día, La Razón, Extra y ATB.



En ese intervalo salí abogado y me dije ¿qué más uno puede hacer en la vida? Enseñar. Por lo tanto, me propuse rescatar valores de las universidades y con ese propósito ingresé a dar docencia en la Uagm, primero estuve tres años sin ganar sueldo, pero luego di dos concursos de mérito.



Pude combinar mis dos pasiones y el ocupar este cargo me de la oportunidad de seguir haciendo las dos cosas y sobre todo de poder convertir al primer canal de Santa Cruz en una escuela, donde los jóvenes se puedan formar "mordiendo el polvo", porque pienso desarrollar varios proyectos.



Es un desafío en un momento crucial, porque la universidad debe refundarse, debemos ser promotores de un cambio para que esta institución cumpla la misión de formar ciudadanos integrales y promotores del desarrollo, algo de lo que estamos divorciados.



¿Cómo está recibiendo el canal?

No he ido todavía, pero sé que el principal problema es un transmisor antiguo. El canal ya tiene 42 años y hace 30 que compraron ese equipo, al año hay que cambiarlo y nos están exigiendo transmisor digital.



Se necesita ser un administrador del canal, por eso voy a aprender cómo administrar este medio, ya que es independiente y autosustentable. Vamos a desarrollar políticas integrales como alianzas estratégicas con los postgrados de la Uagm, ofreciéndoles el servicio a los cursos superiores. Los profesores también van a tener en el canal un espacio para difundir lo que se logra en el aula, los trabajos que desarrollan, porque uno de los grandes problemas de la "U" es que solo se muestra el escándalo, pero no lo bueno.



¿Cómo tomaron los alumnos el nuevo desafío que asume?

Están entusiasmados, porque siempre les hablo de la realidad, les digo voy a ser su profesor, pero les voy a exigir como si fuese su jefe en un medio de comunicación. Siempre he enseñado el periodismo desde la práctica.



¿Cómo ve el trabajo del Canal 11 en medio de la coyuntura que vive la Uagrm?

La Uagrm no tiene una unidad de comunicación tanto hacia adentro como hacia afuera, no tiene quién la defienda como institución. Hay que escuchar a los alumnos que protestan, pero la gran mayoría quiere formarse. Tomar las predios de la "U" solo interrumpe este proceso de aprendizaje, sería bueno canalizar esas demandas vía Congreso. Vamos a tratar de refundar la Uagrm.



El tema del sindicato tiene su peso en Canal 11, ¿cuál será su posición?

Por eso digo que tengo que aprender a ser buen administrador. Tengo la mejor predisposición de unir a todos los trabajadores en pos de conservar una fuente de trabajo segura, con la que llevarán el sustento a sus hogares, hacer lo contrario es entrar a lo personal y a los intereses de grupo, eso no funciona.



Me voy a dirigir a los trabajadores y les voy a decir que necesitan un periodista, un administrador y un amigo (en la dirección). La historia ha querido que esté ahí y que entre todos volvamos a tener ese protagonismo de antes. Debemos establecer alianzas con algunos medios de comunicación para organizar debates, foros, simposios y hacer que la "U" trascienda.



¿Qué pasa con el manejo político? ¿Tiene alguna afinidad?

Vi en uno de los muros de la Uagrm en el Facebook un comentario que decía que el canal había sido entregado a la línea empresarial, nunca he sido empresario, vendí periódicos.



Para que estén tranquilos soy un hombre democrático, principista y respetuoso de la libertad de expresión, he estado en huelga de hambre para apoyar la ley contra el racismo, estoy en una coyuntura en la que el que me ha invitado es un hombre académico como el doctor Manfredo Menacho (rector interino), quien me dio libertad plena en el tema político, libertad de entrevistar a todos, de tener una línea plural, ya sea para abordar temas de la sociedad y como de la propia universidad, con todos los candidatos.