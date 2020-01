Evo formalizó invitación a Bachelet para ir al Silala

El canciller de Bolivia, David Choquehuanca, informó este sábado que el Gobierno nacional oficializó la invitación que hizo el presidente Evo Morales a su homóloga de Chile, Michelle Bachelet, y a autoridades del vecino país para que visiten el Silala. La gestión fue realizada por el Consulado boliviano en Santiago.



"Un presidente siempre puede invitar, no está normado cómo debe ser la invitación de un presidente, nosotros formalizamos la invitación del presidente a través del Consulado", dijo en la ciudad de Cochabamba, donde se realizó la carrera pedestre "10K Presidente Evo", según un reporte de la Red Patria Nueva.



El jueves, Morales, mediante su cuenta de Twitter invitó a la presidenta de Chile, y a otras autoridades de ese país, a visitar los manantiales del Silala y no sólo mirarlos desde la frontera.



"Invitamos a la Presidenta o al canciller de Chile visitar los manantiales del Silala y no sólo verlos desde la frontera", escribió en su cuenta de Twitter, según publicó la agencia estatal de noticias ABI.



La invitación fue realizada a raíz de que esa misma jornada un grupo de diputados de la Comisión de Defensa y expertos del Ejército y de la Fuerza Aérea chilena ingresaría a esa región para constatar la postura de su país ante la controversia con Bolivia.



Según dijo el canciller la invitación de Morales fue "amable" porque en el lado chileno sólo existen "tubos" y si su objetivo es ver los manantiales deben ingresar a territorio nacional. Indicó que la invitación "está abierta" y el Gobierno de Bachelet solo debe comunicar la fecha y el día.



Chile demandó a Bolivia ante el Tribunal Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya por los manantiales del Silala, bajo el argumento de que pertenecen a un río de curso internacional, mientras que el Gobierno boliviano defiende ese recurso natural que nace en territorio nacional, en el departamento de Potosí.