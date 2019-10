Evo desecha contratación de 180 obreros de Enatex

El presidente Evo Morales desestimó hoy la reincorporación de los 180 ex trabajadores de la Empresa Nacional Textil (Enatex) que con el decreto supremo 2765, el gobierno modificó su naturaleza jurídica en Servicio Nacional Textil (Senatex) y liquidó a todos sus trabajadores.



“Es difícil en estos momentos reincorporar (a los trabajadores) y que (Senatex) funcione bajo la Ley General del Trabajo. Nuestra obligación es que en la primera etapa, esta empresa demuestre que es sostenible y deje utilidades. A partir de ese momento por supuesto que tiene que pasar a la Ley General del Trabajo”, dijo el mandatario.



Razonó que si Senatex empezaba a funcionar con la Ley General del Trabajo y no llegaba a dar utilidades, nuevamente se tendría que despedir a los trabajadores se cerraría la empresa.



“Nuestras empresas públicas tienen que dejar utilidades”, señaló.



Morales respondió así al pedido de la Central Obrera Boliviana (COB), que exigió la reincorporación de 180 extrabajadores de Enatex, que aun no cobraron sus finiquitos para que no pierdan sus fuentes laborales.



Guido Mitma, secretario ejecutivo de la COB señaló por su parte que esa propuesta aún está en consideración dentro de la mesa de trabajo que se suspendió el fin de semana pasado y espera una convocatoria del gobierno para restablecer el diálogo.

?