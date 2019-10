Bloqueo en Charagua corta la ruta a Tarija

Desde las cero hora de este jueves, la carretera que conecta a Santa Cruz con Tarija se encuentra cerrada debido a un bloqueo que realizan personas de las once comunidades de San Antonio del Parapetí, cercano al municipio de Charagua.



Adel Coreguari, responsable de comunicación de la Capitanía Parapitiguasu (Parapetí Grande), dijo a EL DEBER, a través de un contacto telefónico, que el bloqueo se debe al recorte presupuestario que realizó el alcalde de Charagua, Oracio Sambaquiri.



“El municipio nos ha recortado de 620 millones de bolivianos a 550 millones, casi 70 bolivianos menos para la atención de salud en nuestras comunidades. Este recorte ha hecho que desde hace tres meses las postas sanitarias no cuentan con remedios para atender a las más de 800 familias que hay en las once comunidades de San Antonio de Parapetí”, dijo Coreguari.



El bloqueo ha cortado la circulación en la carretera que conecta a Santa Cruz con Tarija, desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz las salidas de buses hacia este departamento fueron suspendidas hasta que se solucione el conflicto en la Capitanía Parapitiguasu.