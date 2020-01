Niegan 'venta' de niños en la frontera con Argentina

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, declaró este martes que luego del informe recabado en el lugar, se llegó a la conclusión que no hay venta alguna de menores en región fronteriza con Argentina de Tupiza y Villazón del departamento de Potosí.



"Queremos certificar por la seriedad del trabajo que realiza la Fiscalía en el terreno, en el lugar donde hace mención esa publicación de prensa, que no existe tal situación y que solo se evidenció un caso que ya está pronto a ser cerrado porque se encontró a la persona que estaba desparecida", explicó en conferencia de prensa.



Ante versiones de un reportaje periodístico y declaraciones de algunas personas respecto a situaciones de trata y tráfico de personas en la frontera de Bolivia, más propiamente con la República de Argentina, el Fiscal General envió de inmediato al Director Nacional de Protección a Víctimas hasta las ciudades de Tupiza y Villazón conjuntamente una comisión de fiscales del Departamento de Potosí.



Reportaje: Los Invisibles de la Quiaca



"Esa información publicada en un medio argentino y replicada en Bolivia está totalmente fuera de la verdad, incluso las cifras que muestra denotan desde ya una un total alejamiento de la realidad”, agregó el titular del Ministerio Público.



Agregó que "en Tupiza no se tiene ninguna denuncia sobre trata y tráfico de personas, sin embargo en Villazón hemos encontrado un caso que ya está por cerrarse debido a que la menor reportada como desaparecida ya está con su familia".



En la víspera el representante de la Defensoría del Pueblo en la región, Jorge Oporto, a quien se atribuyó la información, sostuvo en entrevista con el blog Rimay Pampa que "nunca me he contactado con ningún periodista argentino para decir sobre que se venden niños. Solo participé en un seminario en Villazón con la cónsul de Argentina, Reina Sotillo".