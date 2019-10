¿Todos los alimentos que comemos dan cáncer?

Los alimentos son la principal fuente de energía para nuestro organismo y también, el consumo excesivo o su ausencia en la dieta alimentaria, podrían hacer la diferencia para contraer o evitar el cáncer.



Un grupo de expertos estudió cuántos de los ingredientes tomados al azar de un libro de cocina tradicional (norteamericana) tenían publicada en la literatura científica algún estudio que los relacionara con el cáncer.



Se seleccionaron 50 al azar, y se constató que el 80% de esos ingredientes tenían algún tipo de asociación con el cáncer, poniendo de relieve que una buena parte de ellos tenían estudios tanto a favor como en contra, según publica "El Comidista" del diario español EL PAÍS.



Es decir, para el mismo alimento había publicaciones que destacaban su carácter protector frente al cáncer y otras que alertaban del aumento del riesgo. Teniendo en cuenta la preocupación general que existe sobre esta enfermedad, no es impensable que cada uno de estos estudios acabara en los titulares de los medios de comunicación, para desconcierto de los lectores, claro.



La investigación analizó también la calidad de los estudios que relacionaban el cáncer con aquel 80% de alimentos, y observó que a pesar de que los autores de los respectivos estudios terminaban por hacer interpretaciones concluyentes, la gran mayoría de esas afirmaciones se basaban en pruebas estadísticas débiles.



El estudio Alimentos, nutrición, actividad física, y la prevención del cáncer: una perspectiva mundial de la World Cancer Research Found y el American Institute for Cancer Research respalda la tesis de la relación entre lo que comemos, nuestro estado nutricional y el riesgo de cáncer.



Recomendaciones sobre alimentos y bebidas:



- Consumir pocos alimentos como papas fritas, mantequilla o azúcar.

- Evitar el consumo de bebidas azucaradas.

- Consumir poca comida rápida, o evitarla del todo.



Recomendaciones sobre los alimentos vegetales:



- Consumir por lo menos cinco raciones diarias (como mínimo 400 g) de hortalizas que no sean ricas en almidón y de frutas variadas.

- Limitar el consumo de alimentos ricos en almidón refinado (escoger las versiones integrales).



Recomendaciones sobre los alimentos de origen animal:



- Las personas que se alimentan regularmente con carnes rojas deben consumir menos de 500 g por semana, con una mínima proporción (o ninguna) de carnes procesadas.?