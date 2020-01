Taylor Swift enfurece por el video de Kanye West

A la estrella pop Taylor Swift no le gustó nada que el rapero Kanye West utilizara su imagen en su último video en donde varios famosos aparecen desnudos en la cama junto al músico y su esposa, Kim Kardashian.



De acuerdo con el sitio Hollywood Life, Swift está pensando "cómo responder" a lo que hizo West, quien levantó gran revuelo con el material de su tema Famous. "Taylor está furiosa después de ver el video de Kanye. Se siente agredida. Ella sabe que él es impredecible pero no pensó que fuera tan lejos", declaró una fuente cercana a la cantante.



El informante también comentó que podría demandarlo. "Está armando una estrategia con su equipo acerca de cuál debe ser su siguiente movimiento", añadió.



Además de Taylor, quien aparece acostada justo a un lado de Kanye, también fueron retratados otras celebridades como Bill Cosby, Rihanna, Chris Brown y Donald Trump.



West no pidió autorización para usar la imagen de ellos, ya que son figuras de cera . La polémica escena representa el momento después de una orgía.



El conflicto entre Taylor y Kanye viene desde 2009, en la entrega de los MTV Video Music Awards, cuando West interrumpió el discurso de Swift para decir que Beyoncé merecía el premio.



Después, en el tema Famous, canta que Taylor Swift es una "perra" y que él la hizo famosa. Ese canción enfureció a Swift, aunque Kanye aseguró que ella estaba al tanto del tema y lo había aceptado.