Evo: El MAS puede ganar las elecciones en Beni

En el acto de inauguración de la doble vía La Paz-Oruro, realizado en el municipio de Patacamaya en la provincia Aroma, el presidente Evo Morales manifestó que espera que los candidatos del MAS en Beni logren la victoria en las elecciones subnacionales del 29 de marzo.



"Nosotros hemos ido a hacer campaña en Santa Cruz, Pando, Tarija y Beni porque decían que hay media luna. En 2014, ganamos en todos los departamentos menos en Beni y ahora ganaremos allí", dijo Morales en su discurso, durante el acto de inauguración de la carretera de cuatro carriles, transmitido en vivo por Bolivia TV.



Morales manifestó, en la inauguración de la carretera interdepartamental, que tiene una inversión de 312 millones de dólares financiados por la CAF, que muchas obras no se iban a realizar en el país si la oposición hubiera logrado sacarlo del poder.



"Si me hubieran destituido vía revocatorio o golpe de Estado en 2008, esta carretera no iba a haber ni el Dakar, ni se iba a consolidar la nacionalización de los hidrocarburos", manifestó Morales durante el acto en Patacamaya, lugar por donde pasa la carretera que tiene una longitud de 202,93 kilómetros y permitirá disminuir el tiempo de viaje entre Oruro y La Paz.



La obra se divide en tres tramos: el primero desde Senkata a Mantecani; el segundo entre Mantecani a Sica Sica y Sica Sica a Lekepampa; el tercer tramo, en Oruro, va desde Lekepampa hasta el Casco Minero.