¿Sabe lo que hace Barack Obama todas las noches?

El presidente estadounidense Barack Obama es un ave nocturna, y sus horas de soledad después de que termina sus actividades políticas y sociales son cruciales para su bienestar según un artículo en The New York Times.El diario revela cómo el presidente pasa su tiempo nocturno en su oficina privada en la residencia de la Casa Blanca.



Éstos son algunos de las cosas que realiza en ese tiempo:



•tEnvía mensajes de correo electrónico de madrugada a su personal, a veces pidiéndoles volver a la oficina si él está trabajando en algo muy importante, como pulir un discurso que está a punto de dar al día siguiente.



•tCome exactamente siete almendras ligeramente saladas cada noche, como aperitivo. A pesar del horario, rara vez bebe cualquier cosa con cafeína.



•tHace juego de palabras con amigos a través de su iPad y ve deportes en la televisión. A veces, les envía correos electrónicos personales para burlarse de ellos si su equipo acaba de perder.



•tTambién se pone al día en las noticias y lee el The New York Times, The Washington Post y The Wall Street Journal y cables de agencias de noticias.



•tÉl y la primera dama Michelle Obama les gusta ver los programas de televisión "Boardwalk Empire", "Juego de tronos" y "Breaking Bad".

Obama duerme un promedio de cinco horas y a menudo va a la cama después de la medianoche y se despierta a las 7 am.



El diario señala que la rutina nocturna de Obama difiere de las de otros presidentes recientes. Por ejemplo, George W. Bush se acostaba a las 22:00, porque se despertaba temprano por la mañana y Bill Clinton se quedaba hasta tarde hablando por teléfono con "amigos y aliados políticos, obligando el día siguiente a sus asistentes a escanear los registros telefónicos de la Casa Blanca para hacer un seguimiento de las llamadas que hizo noche anterior ".

