Caso León marcado por los 'cuartos intermedios'

Desde hace nueve días, el abogado Eduardo León, detenido por supuesto tráfico de personas, acude a audiencias qué se declaran en cuarto intermedio por una u otra razón, sin que hasta ahora se defina su situación jurídica.



Hoy no fue la excepción, apenas iniciada la audiencia de acción de libertad qué fue planteada por el propio acusado, la juez Séptimo de Sentencia, Sussel Márquez Moreno declaró cuarto intermedio porque la Fiscalía no entregó el cuaderno de investigaciones, informó el abogado Ricardo Maldonado.



Como sucede en cada una de las jornadas, autoridades judiciales y la Policía impiden el trabajo de los medios de comunicación bloqueando el ingreso a las audiencias. Esta vez los policías apenas pudieron llegar a la puerta de la sala para ver por una rendija a León.



En la víspera, León denunció un cuarto error en la imputación de la Fiscalía en su contra, razón que deparó un nuevo cuarto intermedio en su audiencia de medidas cautelares. Esta jornada también debería de reiniciar esa causa, por la cual se excusaron más de seis jueces.



"(Los fiscales) vuelven a presentar otra imputación, nuevamente se equivocan y ahora resulta que habían presentado una cuarta imputación, sin ningún tipo de formalidad legal. Esto es un acto bochornoso para una Fiscalía, esto demuestra al país en qué manos de fiscales estamos", aseveró en la víspera a su salida de juzgados.