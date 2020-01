El éxito de “Beto” Perez y su Zumba para sentirse bien

La música empieza a sonar, ¡es hora de bailar! La fiesta se llama Zumba y no es precisamente un reto para ser el mejor bailarín de la pista sino más bien “una forma divertida de hacer ejercicios”.



Basta seguir ciertos movimientos del cuerpo y dejarse llevar por la alegría y energía que se contagia en el ambiente. ¿Qué queda por hacer?: Disfrutar de quemar esas calorías innecesarias. ¿Gran efectividad? Sí. ¿Máxima diversión? También.



Así, Alberto 'Beto' Pérez va logrando que cada vez más gente siga sus pasos. Este colombiano, nacido en Cali el 15 de marzo de 1970, es el creador del programa de acondicionamiento físico que se popularizó rápidamente por todo el mundo desde que lo lanzó en 2001, y va por más.

Una idea que causó furor internacional. Se formó toda una industria Emigró a EEUU y con unos socios creó Zumba Fitness logrando llevar esta disciplina a 185 países. Dicha multinacional difunde la marca Zumba®, capacita, certifica instructores y distribuye sus propios materiales.

Extra pudo contactarse con él desde Miami, donde reside actualmente, para conocer más de esa disciplina fitness que en Bolivia tiene ya varios seguidores.

Pérez considera que la gente siempre relaciona el ejercicio con sacrificios, con dietas y con planes obligados que al final siempre va postergando pero se dio cuenta de que si lo vinculaba con algo que muchos disfrutan, como es la rumba, podría resultar más atractivo. “Para mí Zumba es una fiesta, es la manera más divertida de hacer ejercicio sin que te des cuenta”, indica.

Una pasión desde niño

‘Beto’ Pérez recuerda que cuando era niño, su madre lo llevó a ver la película Brillantina (Grease), protagonizada por John Travolta. Quedó emocionado con los movimientos de ese actor y bailarín estadounidense, que trató de imitarlos. De ese modo empezó su pasión por el baile.



Además de la danza, reconoce que siempre disfrutó de hacer ejercicios y de llevar una vida saludable. Por eso empezó dando clases de aeróbicos.

Como las oportunidades llegan de imprevisto, recuerda que un día olvidó llevar la música para sus clases de aeróbicos y lo único que tenía a mano era un casete con piezas grabadas de la radio (salsa, merengue, cumbia y otros ritmos de moda). Tuvo que improvisar ejercicios con ese acompañamiento musical por una hora. El tiempo quedó corto, sus alumnos estaban contentos y le pidieron repetirlo. Así Zumba fue tomando forma.

Entre sacrificios y alegrías

Hijo de madre soltera, con apoyo maternal y su esfuerzo propio fue forjándose un camino próspero. Según cuenta, luego de ganar un concurso de baile comenzó a ser requerido para shows artísticos.



En Bogotá logró contactos con artistas importantes. Entre ellos Shakira, de quien llegó a ser su coreógrafo. Aspiraba llegar más lejos y optó por irse a EEUU. Admite que tuvo que hacer sacrificios como dormir en la calle y reunir dinero poco a poco hasta que se le abrieron las puertas del éxito.



Furor en el mundo fitness

Esta práctica se ha convertido en un fenómeno en el mundo del fitness. Hoy sus programas de acondicionamiento físico están en 185 países y se calcula que más de 100 millones de personas lo practican semanalmente.

‘Beto’ Pérez observa que están creciendo también en Sudamérica, lo que lo tiene muy contento.



A través de su empresa Zumba Fitness certifican instructores y modalidades de esta disciplina, venden ropa con su marca, CD de música de entrenamiento, videojuegos y otros materiales.



Cuidan mucho la marca al punto que piden citarla siempre seguida del símbolo de marca registrada. De ese modo, buscan proteger sus programas y a los miles de instructores de todo el mundo que tienen certificación oficial para impartir sus clases.

Entusiasmo y energía ‘a full’ Ritmos latinos y de todo el mundo acompañan las clases de ‘Beto’ Pérez

_ ¿Por qué practicar Zumba?

Es un excelente 'quemacalorías'. Si lo practicas constantemente puedes perder peso y aliviar problemas de salud. Se puede llegar a quemar entre 800 y 900 calorías por cada clase intermedia, practicada con intensidad.



Es, además, un tonificante corporal. Bailar al ritmo de música y ejercicios aeróbicos ayuda a fortalecer brazos, piernas, abdominales y glúteos. Asimismo, te hace sentir feliz al activar las endorfinas que estimulan el buen humor y liberan tensiones mientras bailas al ritmo de mezclas latinas como salsa, cumbia, merengue, reguetón y fusiones de música internacional como flamenco, samba, calypso, etc.



_ ¿Qué resultados han tenido con sus clases para niños, personas de la tercera edad, prácticas en el agua, etc.?

Nuestros programas de Zumba Kids y Zumba Gold junto con Zumba Toning, Zumba Step y Aqua Zumba surgieron para brindar diversas opciones a los instructores y ofrecer variedad a los consumidores. Han tenido muy buena aceptación.



Recién lanzamos Strong By Zumba, que es una fusión de ritmos fuertes y divertidos con pasos potentes y de alta intensidad para el acondicionamiento cardiovascular y de fuerza. Su objetivo es llevar el potencial físico a un nivel superior.



_ ¿Qué personajes famosos han optado por esta forma divertida de hacer ejercicios?

A varios famosos les gusta practicarlo para verse y sentirse bien, entre ellos se encuentran Shakira, Michelle Obama, Beyonce, Jordin Sparks y Jennifer López.



_ En las clases de esta disciplina fitness se ve más mujeres, ¿por qué a pocos hombres les atrae esta actividad? ¿Qué les dices a ellos?

Por lo general a los hombres les gusta entrenar con pesas y hacerlo individualmente; quizá ese sea el motivo. También es cuestión de cultura. En muchos países como Brasil y Francia hay gran presencia de hombres en las clases.



Mi consejo para ellos es que se den la oportunidad de tomar una clase ya sea para mejorar sus habilidades de baile o como complemento para su rutina de ejercicios. Y por qué no para hacer nuevas amigas, ya que nuestras clases están llenas de mujeres felices y bailadoras (ríe).



_ El nombre Zumba llama la atención, ¿significa algo?

En realidad no. Un día mi socio y yo nos reunimos para decidir el nombre y entre tonga, conga, tinga y cunga, mi socio dijo zumba y nos gustó como sonaba. A mí me gusta la Z, del Zorro. Así de orgánico surgió el nombre.



_ La música que acompaña este entrenamiento contagia mucha alegría y energía, ¿cómo eligen los ritmos apropiados?

La música es el ingrediente motivacional. La partitura, creada con ritmos específicos y cambios de tiempo, las transiciones del entrenamiento abarcan tonificación, fortalecimiento y ‘cardio’, centrándose así en cada grupo muscular del cuerpo.



El programa combina los éxitos internacionales del momento creados por productores ganadores del Grammy con coreografía contagiosa a ritmo de salsa, merengue, cumbia, samba, danza del vientre, bhangra, hip-hop y otros.



En los últimos años he experimentado con fusiones de diferentes ritmos. En una sola canción puedes encontrar reguetón y música de la India o bien merengue y tango. Nos funciona muy bien ya que introduce nuevos ritmos a otras culturas en el mundo.



_ ¿Qué futuro le ves a Zumba?

Ya es una marca internacional y no solo ha revolucionado el mundo del fitness sino también el ámbito musical. Desde Zumba Fitness estamos siempre buscando y descubriendo música para nuestros programas y para darles a nuestros instructores material para sus clases, la cual distribuimos mensualmente.



Por otro lado, los artistas se dieron cuenta de que es una excelente plataforma musical y les da la oportunidad de promocionar su música en los 185 países donde se lo practica.

Daddy Yankee, Pitbull, Don Omar y otros artistas crean música perfecta para nuestro programa así que decidimos hacer un intercambio de mercadeo, ellos mencionan la marca en sus canciones y nosotros se la promovemos por el mundo. Nuestros instructores son sus mejores DJ para difundir sus canciones en cada una de sus clases. Así que hay Zumba para rato y seguimos fortaleciéndonos.

_ Sueño realizado

Muy seguro, Alberto ‘Beto’ Pérez se siente afortunado de haber logrado hacer realidad su sueño de pequeño. “En mi mente imaginé mucho de lo que ahora me está pasando. Desde joven me vi viajando por el mundo y bailando rodeado de gente feliz y eso lo logré con Zumba.

Creo que lo mentalicé como meta para cumplirlo y lo conseguí”, cuenta.

Lo que no presintió fue el alcance del éxito logrado con ese programa de acondicionamiento físico. Destaca la actitud de superación personal que logró generar en muchas personas.



_ ¿Cómo cambió tu vida tras el éxito de este programa? ¿Qué gustos puedes darte ahora?

Trato de no pensar mucho en eso y mi madre siempre me recuerda tener los pies en la tierra. Ahora vivo bien y tengo lo que necesito y vivo agradecido con la oportunidades que se me han brindado.

_ ¿Cómo te sientes con lo que lograste hasta el momento?

Me siento feliz y orgulloso de lo que he logrado con esfuerzo y dedicación, y mucho más al ver a la gente que disfruta de Zumba® y de sus beneficios físicos, emocionales y también económicos porque al ser instructores, tienen una oportunidad de empleo.



_ ¿Puede uno ganarse la vida siendo bailarín o coreógrafo?

Todo se puede. Cuando las cosas se hacen con entrega y pasión se disfrutan, y por ende le pones más empeño hasta que te perfeccionas. Eso sí, se debe cultivar la humildad y sencillez. A mí me encanta bailar y enseñar a los demás



_ ¿Cómo es tu día rutinario?

Generalmente estoy de viaje haciendo entrenamiento de instructores y presentando Master Classes y Fitness Concerts. Eso requiere de muchas horas de ensayos y traslados. Me gusta levantarme temprano. En las mañanas entreno y por las tardes ensayo y me ocupo de reuniones en la oficina.

Plataforma para la música latina. Éxitos del momento que se suman al ritmo Zumba® es una marca internacional y ha revolucionado el mundo del fitness y del ámbito musical. Varios artistas se han sumado a ese ritmo. Don Omar contó con la participación de ‘Beto’ Pérez para realizar la coreografía de su tema Zumba.

_ ¿Qué haces en los días libres?

Mis días libres son pocos y para mí el plan perfecto es estar en la playa tomando sol y desconectarme del mundo. Me gusta leer un buen libro, estar en mi casa o salir a un buen restaurante. Me divierto enseñando esta disciplina en un estudio que tengo en Miami y produciendo música para clases.



_ ¿Cómo enfrentas la fama?

Trato de no pensar que soy 'famoso'. La desventaja es que todos los ojos están pendientes de uno y eso interrumpe la privacidad.

Planes y proyectos

A su tierra natal 'Beto' Pérez recuerda con cariño. Extraña la comida de Cali. Cada vez que puede se escapa a visitar a su familia y amigos. Ahora vive en Miami y siente que esa ciudad lo ha adoptado y se identifica con ella.



Se siente satisfecho de ver cómo está creciendo este entrenamiento en Colombia. “Nadie es profeta en su tierra y en Colombia apenas está empezando el boom de esta actividad”, dice.

El año pasado fue jurado en el reality show colombiano Bailando con las estrellas y aprovechó mostrar más lo que hace.



_ ¿Qué experiencias satisfactorias y complicadas has vivido?

A través de la zumba pude llevar alegría a muchas personas en el mundo de una manera simple, mientras se divierten haciendo ejercicios. Este trabajo me ha exigido adaptarme a constantes viajes y cambios de horario, a no dormir en mi cama tan seguido como quisiera, a dejar mi país. Pienso que todo eso valió la pena.



_ ¿Vives de esto o tienes otras actividades?

Zumba Fitness es mi centro de atención.

_ ¿Es cierto que Zumba Fitness tiene un valor millonario? ¿Qué les genera más ingresos?

No estoy muy involucrado en los números, eso se lo dejo a los expertos del tema que son mis socios. Nuestra línea de ropa Zumba Wear nos ha funcionado muy bien, ya que a los instructores les enorgullece llevar esta marca en el pecho y además nuestras prendas expresan alegría con sus colores vivos y estilos diferentes.



_ ¿Qué metas tienes?

Yo sigo soñando, para mí no hay nada imposible. Este año presentamos un nuevo programa llamado Strong By Zumba y lanzamos nuestro Shake de proteína.

Hay mucho más por delante, quiero hacer un Cirque du soleil de zumba, una película y hasta tengo propuestas de una serie. Mi meta es seguir innovando y conquistar nuevos mercados.

_ Espera visitar Bolivia

Se entusiasma al enterarse que en Bolivia tiene varios seguidores y espera visitar el país.

“No he tenido el placer de estar en Bolivia, pero me alegra muchísimo que estemos creciendo ahí también. Espero tener la oportunidad de visitarlos en un futuro cercano y hacer una gran evento de zumba en Bolivia”, enfatiza.



A distancia envía un mensaje al país: “Si ya conocen Zumba, les doy gracias por el apoyo al programa. Nunca dejen de luchar por sus sueños que con esfuerzo y dedicación todo se puede. A quienes aún no lo conocen o no lo practicaron, les pido que tomen una clase con un buen instructor ye se diviertan”