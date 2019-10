Telefónica Brasil lanzará rival para WhatsApp

Telefónica lanzará su propia plataforma de mensajería instantánea y gratuita a través internet, según anunció hoy el presidente ejecutivo de Telefónica Brasil, Amos Genish durante su participación en la feria Futurecom 2015, que se celebra estos días en Sao Paulo.



El nuevo servicio, que buscará competir de tú a tú con la popular aplicación WhatsApp, se llamará To Go y será lanzado en breve, según apuntó Genish, quien no quiso entrar en más detalles, según recogieron medios locales.



Además del servicio de mensajería instantánea, WhatsApp ofrece la posibilidad de realizar llamadas gratuitas, también a través de internet, por lo que su creciente uso en los últimos años ha sido visto habitualmente como una amenaza para el sector.



En Brasil, Vivo (que es filial de la española Telefónica) es el único operador que no ha llegado a un acuerdo con WhatsApp para que la realización de llamadas mediante esta aplicación no conlleve el consumo de los datos contratados por el usuario para el uso de internet.



Este proyecto encaja con la decisión anunciada por el propio Genish en unas declaraciones recogidas por la página web de la revista financiera Exame, en la que el directivo afirmaba que Telefónica podría invertir en 2016 "un poco más" de los 8.500 millones de reales (unos 2.175 millones de dólares) que invertirá en 2015.