Fanáticos lloran la muerte de George Michael

Los fans de George Michael lo despidieron en su residencia en Londres. Cientos de personas se acercaron a la vivienda del cantante británico, que falleció el domingo a raíz de una falla cardíaca, para llevar flores y recuerdos.



Desde que se supo del fallecimiento del ex integrante de Wham!, muchos le rindieron homenaje en las redes sociales especialmente por su música. Otros, sin embargo, hablaron e informaron sobre las obras benéficas de Michael como Macmillan Cancer Support, Childline y el Terrence Higgins Trust, que ayuda a las víctimas de Sida. Recuerdan y sonríen por las acciones solidarias del músico.



Michael saltó a la fama en los 80 con el dúo Wham! junto a Andrew Ridgeley. Su primer disco, Fantastic, llegó al número 1 de las listas británicas en 1983, pero fue con el segundo, Make it big, un año después, cuando se convirtieron en un fenómeno global gracias a Wake me up before you go-go y Careless whisper, dos temas que siguen sonando en radios oldies y karaokes tres décadas después/AZ