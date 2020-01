La planta de urea demora y los líos laborales persisten

El 4 de septiembre del año pasado, el presidente Evo Morales prometió en Bulo Bulo la inauguración de la millonaria planta de amoniaco y urea en enero de 2017. Anteriormente, se anunció que estaría lista a fines de 2015 y luego en 2016. A casi cuatro años de comenzar la imponente obra, la firma coreana Samsung Engineering Co. LTD sigue ejecutando la infraestructura. El inicio de pruebas se prevé entre marzo y julio de este año. Sin embargo, los líos laborales persisten contra Samsung por supuestas deudas con empresas subcontratistas nacionales.

Según la estatal petrolera, se concluyó la adaptación de la tecnología, la ingeniería básica y la ingeniería de detalle y se ultiman detalles de la última etapa de construcción. La planta es considerada el primer megaproyecto 100% petroquímico que consolidará la industrialización del gas natural.

EL DEBER envió un requerimiento periodístico a YPFB para conocer las razones de la demora; sin embargo, no obtuvo respuesta.

En diciembre de 2016, el director de Hidrocarburos de la Gobernación de Cochabamba, Óscar Covarrubias, reportó que la construcción y el equipamiento de la planta de urea y amoniaco en Bulo Bulo registraban un avance del 97%.

Conflicto laboral

Marco Antonio Mendoza, representante de más de 400 extrabajadores de la planta, llegó ayer al Palacio de Justicia exigiendo celeridad del caso para que se les pague Bs 7 millones por concepto de sueldos y beneficios laborales.

El reclamo surge a raíz de que la empresa Serpetbol (subcontratista de Samsung) no canceló los beneficios debido a que Samsung supuestamente los estafó y les adeudaría unos $us 12 millones.

“Desde julio de 2016 estamos esperando. Aquí hay retardación de justicia, todo está paralizado. Si esto no avanza volveremos a bloquear la planta”, advirtió el dirigente.

El líder de la COD, Rolando Borda, expresó su apoyo a los extrabajadores y prometió actuar a partir del próximo lunes.

Por su lado, el senador opositor Pablo Klinsky envió una misiva al presidente de YPFB, Guillermo Achá, solicitando que retenga las boletas de garantía de Samsung mientras duren los procesos judiciales que enfrenta con los afectados.

Nuevo desembolso

El Banco Central de Bolivia informó de que realizó el quincuagésimo octavo desembolso de Bs 40,8 millones a YPFB para finalizar la construcción del proyecto