Conozca a los nominados a los premio Grammy

Los Grammy despliegan este lunes en Los Ángeles la alfombra roja para celebrar la gran fiesta de la música estadounidense, a la que el rapero Kendrick Lamar acude como favorito con 11 nominaciones.



La gala comenzará a las 17:00 locales (01:00 GMT y 21:00 hora boliviana) en el estadio Staples Center. La Academia de Grabación entregará, sin embargo, la mayoría de premios entre 12:30 y 15:30 (20:30 y 23:30 GMT), en un ceremonia que podrá seguirse a través de su página de internet.



A continuación la lista con los nominados a las principales categorías:



ÁLBUM DEL AÑO

"Sound and Color", Alabama Shakes

"To Pimp a Butterfly", Kendrick Lamar

"Traveller", Chris Stapleton

"1989", Taylor Swift

"Beauty Behind the Madness", The Weeknd



GRABACIÓN DEL AÑO

"Really Love", D"Angelo and the Vanguard

"Uptown Funk", Mark Ronson en colaboración con Bruno Mars

"Thinking Out Loud", Ed Sheeran

"Blank Space", Taylor Swift

"Can"t Feel My Face", The Weeknd



CANCIÓN DEL AÑO

"Alright", Kendrick Lamar

"Blank Space", Taylor Swift

"Girl Crush", Little Big Town

"See You Again", Wiz Khalifa en colaboración con Charlie Puth

"Thinking Out Loud", Ed Sheeran



MEJOR ARTISTA NUEVO

Courtney Barnett (Australia)

James Bay (Gran Bretaña)

Sam Hunt (EEUU)

Tori Kelly (EEUU)

Meghan Trainor (EEUU)



MEJOR ACTUACIÓN POP INDIVIDUAL

Kelly Clarkson, "Heartbeat Song"

Ellie Goulding, "Love Me Like You Do"

Ed Sheeran, "Thinking Out Loud"

Taylor Swift, "Blank Space"

The Weeknd, "Can"t Feel My Face"



MEJOR ACTUACIÓN POP EN DÚO O GRUPO

Florence and the Machine, "Ship to Wreck"

Maroon 5, "Sugar"

Mark Ronson en colaboración con Bruno Mars, "Uptown Funk"

Taylor Swift en colaboración con Kendrick Lamar, "Bad Blood"

Wiz Khalifa en colaboración con Charlie Puth, "See You Again"



MEJOR ÁLBUM DE ROCK

"Chaos and the Calm", James Bay

"Kintsugi", Death Cab for Cutie

"Mister Asylum", Highly Suspect

"Drones", Muse



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA ALTERNATIVA

"Sound and Color", Alabama Shakes

"Vulnicura", Bjork

"The Waterfall", My Morning Jacket

"Currents", Tame Impala

"Star Wars", Wilco



MEJOR ÁLBUM POP

"2014 Forest Hills Drive", J. Cole

"Compton", Dr. Dre

"If You"re Reading This It"s Too Late", Drake

"To Pimp a Butterfly", Kendrick Lamar

"The Pinkprint", Nicki Minaj



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA DEL MUNDO

"Gilbertos Samba Ao Vivo", Gilberto Gil (Brasil)

"Sings", Angelique Kidjo (Benín/Luxemburgo)

"Music from Inala", Ladysmith Black Mambazo, Ella Spira y The Inala Ensemble Sudáfrica/Gran Bretaña)

"Home", Anoushka Shankar (India/Gran Bretaña)

"I Have No Everything Here", Zomba Prison Project (Malaui)



MEJOR ÁLBUM POP LATINO

"Terral", Pablo Alborán

"Healer", Alex Cuba

"A Quien Quiera Escuchar", Ricky Martin

"Sirope", Alejandro Sanz

"Algo Sucede", Juliete Venegas



MEJOR ÁLBUM ROCK LATINO, URBANO O ALTERNATIVO

"Amanecer", Bomba Estereo

"Mondongo", La Cuneta Son Machín

"Hasta La Raíz", Natalia Lafourcade

"Caja de Música", Monsieur Periné

"Dale", Pitbull



MEJOR ÁLBUM LATINO TROPICAL

"Tributo A Los Compadres: No Quiero Llanto", José Alberto "El Canario" y Septeto Santiaguero

"Son de Panamá", Rubén Blades con Roberto Delgado & Orquesta

"Presente Continuo", Guaco

"Todo Tiene Su Hora", Juan Luis Guerra 4.40

"Que Suenen Los Tambores", Víctor Manuelle"



MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL MEXICANA

"Mi Vicio Más Grande", Banda El Recodo De Don Cruz Lizarraga

"Ya Dime Adiós", La Maquinaria Norteña

"Zapateando", Los Cojolites

"Realidades - Deluxe Edition", Los Tigres del Norte

"Tradición, Arte y Pasión", Mariachi Los Camperos de Nati Cano



MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO

"Made In Brazil", Eliane Elias

"Impromptu", The Rodriguez Brothers

"Suite Caminos", Gonzalo Rubalcaba

"Intercambio", Wayne Wallace Latin Jazz Quintet

"Identities are Changeable", Miguel Zenón



La lista completa con los nominados a las 83 categorías está disponible en www.grammy.com/nominees