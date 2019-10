Anuncian demolición de puente de Cochabamba

El puente ‘K’uchu a K’uchu’ de Cochabamba, que fue inaugurado el año pasado por el entonces alcalde masista Edwin Castellanos y que la noche del jueves empezó a hundirse, será demolido, anunció este viernes el actual burgomaestre José María Leyes.



Por la obra, ubicada en la avenida 6 de Agosto y que inaugurada con ‘bombos y platillos’, ya no circula ningún vehículo desde anoche. La Alcaldía de la Llajta tomó previsiones para evitar cualquier tipo de accidentes.



“Aquí tiene que haber responsables que le respondan a Cochabamba (…). No puede ser que esta obra haya colapsado en este tiempo, no tiene ni un año de construcción”, dijo Leyes a Erbol, a tiempo de adelantar que se realizará una inspección técnica a fin de establecer las causas del hundimiento.



“Esta obra no puede quedar así, hay que demolerla y en su lugar construir una nueva que cumpla con todos los requisitos y con todas las normas de seguridad”, afirmó el alcalde. La infraestructura vial tuvo una inversión de más de 11 millones de bolivianos.,

El puente de la avenida 6 de Agosto se hunde. La obra ya fue acordonada para evitar accidentes

Voz de alerta en las redes sociales

Las redes sociales como Facebook y Twitter fueron la vía por la que varios cochabambinos publicaron fotos, acompañadas de texto, en el que alertaban del hundimiento del puente ubicado en la avenida 6 de Agosto.



Posteriormente, autoridades del municipio cochabambino y de la Policía llegaron al lugar para asegurar la infraestructura y evitar que sea utilizada por los conductores.



También en las redes los usuarios hicieron públicas sus críticas. Cuestionan que en menos de una año la pasarela se haya empezado a caer.