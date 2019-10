El MAS adelanta que hará campaña con el mar

La dirigencia del MAS considera que tiene todo el derecho de hacer uso del fallo judicial de La Haya, que favoreció a Bolivia, en la campaña por la re-repostulación de Evo Morales y cree que el que empezó con la utilización política del tema fue el opositor Jorge Quiroga, quien demandó cumplimiento de Evo Morales de los compromisos que se asumen.

“Qué pasaba si era al revés, si La Haya se declaraba incompetente, de qué estaríamos hablando, quién sería el culpable, qué campaña nos estarían haciendo; entonces déjennos hablar del mar (...) el mismo Evo que ha tomado la decisión valiente, corajuda, que ninguno se atrevió a enfrentar, ese mismo Evo quiere volver a ser presidente de Bolivia, qué quieren que hagamos, que lo partamos en dos, que haya un Evo para el mar y otro para la reelección. Cuando la gente escuche la palabra mar ¿de quién se va acordar?”, dijo airado el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales.

El viernes, durante la sesión de Asamblea, los militantes masistas colocaron carteles en el hemiciclo en los que vinculaban abiertamente a Evo Morales con el fallo del tribunal de La Haya; ayer el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, también vinculó la gestión de Morales con el fallo judicial.



El ejecutivo de la Confederación de campesinos (Csutcb), Feliciano Vegamonte, afirmó que bajarán a las comunidades para explicar el fallo y la posibilidad de repostular a Evo Morales a una nueva gestión.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, afirmó que el reconocimiento del papel que jugó Evo Morales en este tema no solo es interno, sino que viene de las más altas autoridades que participan de este proceso y recordó que el agente boliviano, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, reconoció que la victoria se debió a una decisión política de Evo Morales.



Asimismo, acusó de hacer uso del tema marítimo al opositor Jorge Quiroga y dijo que el sábado, Quiroga se refirió al tema y lo usó para defenestrar al Presidente.

En dicha conferencia, el expresidente afirmó que no había hablado antes porque el tema marítimo es una cuestión de Estado y que no se podía hablar del mismo en semejante coyuntura ante la presencia de medios de comunicación de Chile que llegaron a Bolivia.

Reclamó a Morales el cumplimiento de su promesa de irse a vivir a Chapare después de esta gestión. “Si le exigimos a Chile el cumplimiento de una promesa, nosotros debemos ser los primeros en cumplir nuestras promesas”, refirió.



Gonzales afirmó que es inaceptable que se saque la palabra mar del vocabulario electoral: “¿Acaso con esas acusaciones pretenden que ahora nosotros saquemos del vocabulario de la campaña la palabra mar o La Haya?, no lo vamos a hacer”, añadió rotundo.

"El presidente Morales ha llevado adelante una iniciativa política sobre el tema mar, y tiene derecho a un rédito político de lo que ese éxito ha significado, como cualquier acción", dijo el expresidente Carlos Mesa.



La campaña

De igual modo, Gonzales dijo que están retrasados en la campaña, los opositores fueron los primeros en hacer campaña, “nos empapelaron la Asamblea con sus pancartas y letreros, hay que hablar con los movimientos sociales porque están retrasados”, refirió.

Los dirigentes de los movimientos sociales manifestaron que se debe bajar a las comunidades para explicar el contenido de la norma y de qué se trata este referéndum y cómo debe actuar la gente.



García Linera afirmó que el tiempo es muy corto y que en estos dos meses se debe explicar a todas las comunidades el trabajo que realiza el Gobierno y si las personas están de acuerdo en que Evo Morales y su persona pueden volver a ser candidatos en 2019.

Mientras, los opositores ya iniciaron su campaña y colocaron en algunas plazas banners con la leyenda de “No a la re re reelección”, cuando ni siquiera hay un calendario electoral ni plazos para la propaganda pública.

De igual modo, las redes sociales fueron las primeras en activar el No a la re-relección