Murió el presunto autor de los atentados de París

El cuerpo del yihadista belga Abdel Hamid Abaaoud, presunto cerebro de los atentados del 13 de noviembre en París, fue formalmente identificado por la policía entre los muertos de la redada del miércoles en Saint Denis, al norte de la capital, anunció la fiscalía.



El cadáver fue hallado al concluir el operativo en el apartamento donde se atrincheró un grupo de yihadistas. Su identidad fue determinada gracias a las huellas digitales, precisó la entidad.



El cuerpo fue encontrado acribillado a tiros, aunque la Fiscalía indicó que "se ignora por el momento si Abaaoud se hizo, o no, explotar". Junto a él murió otro presunto terrorista que activó su cinturón de explosivos y que, según el fiscal de París, François Molins, todo apunta a que es una mujer.



Varios medios franceses, que citan fuentes de la investigación, identifican a la mujer con una pariente de Abaaoud, al tiempo que consideran que pudo ser a través de ella como se llegó a la conclusión de que el cerebro de los atentados de París estaba en Saint Denis, al norte de la capital francesa.



Según Molins, Abaaoud "es sospechoso de ser el inspirador de numerosos proyectos de atentados terroristas en Europa en nombre del (autodenominado) Estado Islámico".



El fiscal precisó que entre los detenidos no estaba Salah Abdeslam, el único presunto terrorista de los atentados de París identificado que no murió en los mismos.



Buscado desde entonces por toda Europa, los investigadores sospechan que Abdeslam participó junto a su hermano Brahim en una serie de tiroteos en diversas terrazas de la noche parisiense en las que murieron al menos 39 personas.



El operativo



En la madrugada de este miércoles, se realizó un asalto policial de 7 horas a un apartamento de la localidad de Saint Denis con el objetivo de encontrar a Abaaoud, considerado el autor intelectual de los atentados.



En la redada dos personas fueron abatidas, cuyas identidades en el momento se desconocían, y otras 7 fueron detenidas.



