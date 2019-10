Más de 4.000 personas se excusaron de ser jurados

Más de 4.000 personas presentaron sus excusas para no presentarse como jurados electorales durante los referendos autonómicos del próximo 20 de septiembre, según información preliminar del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



Los datos, hasta las 16:10, indican que La Paz es la región que más pretextos registró, con 2.121; seguido por Cochabamba, 1.068; Oruro, 333; Chuquisaca, 277; Potosí, 270; y Santa Cruz con apenas 4, debido a que se realiza solo en Charagua, por la autonomía indígena. Más de 3.500 personas fueron aceptadas por los Tribunales Departamentales Electorales.



Además se explica que la mayor causal de excusa son casos fortuitos o de fuerza mayor, seguido de problemas de salud y, con menos incidencia, un estado de gravidez o ser dirigente de una organización política



Según manda la norma, el ciudadano que no se presente a oficiar como jurado, sin haber presentado su excusa, debe pagar una sanción económica de 430 bolivianos. El pasado 22 de agosto los tribunales sortearon 108.995 jurados electorales.



La consulta ciudadana determinará si se aceptan o no los estatutos de Cochabamba, Chuquisaca, La Paz, Oruro y Potosí; lo estatutos autonómicos Indígena Originario Campesinos de Charagua (Santa Cruz) y Totora Marka (Oruro); y las cartas orgánicas municipales de Huanuni (Oruro), Tacopaya y Cocapata (Cochabamba).



Se distribuirá más de un millón y medio de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas, mientras que se publicará, hasta el próximo 13 de septiembre, la publicación con las ubicaciones de los recintos electorales.