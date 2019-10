“La raza maldita está salvando a Bolivia”

Es el presidente que más años ha estado en el poder, el 18 de diciembre Evo Morales Ayma cumplió una década de haber sido electo mandatario de Bolivia por primera vez. En su jet surca los cielos, de polo a polo.



El día de la entrevista llegó de La Paz, con su acostumbrado saco con diseños andinos y a los pocos minutos se lo quitó para sentirse más cómodo. Se lo ve delgado y aunque responde a las preguntas, le molesta que interrumpan sus amplias respuestas.



¿Cómo evalúa sus diez años al mando del país?

?Todos los resultados en lo político, económico y social están en récord. En lo político, el MAS es el único partido que ha ganado, entre elecciones y referéndums, seis actos democráticos, tres con más del 50% y tres con más del 60%. Díganos, en la historia de Bolivia qué partido, qué movimiento ha ganado tantas elecciones. Y lo más democrático, es que después de la refundación del país se ha constitucionalizado el referéndum.



Lo más importante es gobernar con la participación del pueblo. Un hecho anecdótico es que el referéndum estaba en la Constitución en 2008, sin embargo, me llevaron a un revocatorio y aceptamos. Ahora que viene otro referéndum lo rechazan, dicen que es antidemocrático, la consulta al pueblo es lo más democrático que existe.



En este momento se dice de que el Gobierno sería igual a un gobierno autoritario, ¡qué culpa tiene el MAS-IPSP si Evo Morales y el Gobierno han conseguido más del 60% en las elecciones! Antes con 20 o 30% gobernaban, esa era la democracia, pero la democracia pactada. Quienes nos acusan ahora vienen de las dictaduras militares, de (Hugo)?Banzer, del MNR, todos son producto de eso.

Para mí, la democracia no termina el día del voto, la democracia se practica cada día, debatiendo normas, consultando, haciendo reuniones con los movimientos sociales.



¿Qué logros destaca en el ámbito social?

La reducción de la pobreza. Nuestras políticas sociales son exportadas ahora, hace poco la OMS dijo que quiere llevar nuestro modelo de reducción de la desnutrición. Ya se llevaron el bono Juancito Pinto, aquí es Bs 200, en otros países es más plata. La renta Dignidad también se creó en países vecinos.



¿Y en lo económico?

En lo económico, ni qué decir. Los organismos internacionales decían: Panamá y Bolivia son los que crecieron en toda América. Ese es un elogio. La oposición hace pocas semanas decía que se está endeudando e hipotecando a Bolivia con los créditos para caminos, pero antes, entre la deuda externa y el PIB, estaban tas a tas. En las dictaduras la deuda externa era mucho más que el PIB. Ahora tenemos un PIB de más de 30.000 millones de dólares, entre la deuda interna y externa apenas llegan a ser el 17% del PIB. La hermana (Angela) Merkel (canciller de Alemania) me felicitó por esto.



En obras me falta tiempo para inaugurar. En algún momento quería que el día tenga 36 horas, así podría llegar a todos los municipios del país para entregar obras. Y en cuanto a la imagen de Bolivia, me sorprende. Una encuesta dijo que los presidentes más populares del mundo son, en primer lugar Putin y en segundo lugar, Evo. Pero no es Evo, es el pueblo boliviano. Es un equipo de trabajo.



¿Hay quienes creen que el narcotráfico ha aumentado?

En la lucha contra el narcotráfico, revise los datos de las NNUU. Sin base militar, sin la deuda estadounidense y, en los últimos años, sin ningún aporte de EEUU hemos nacionalizado la lucha contra el narcotráfico y hemos regionalizado con algunos países. Ahora somos el mejor país en la reducción de los cultivos de coca, según NNUU en 2014 hubo una reducción del 11%, mientras que en Colombia han crecido como 44%.



Lamentablemente todavía nos falta equipamiento, si tuviésemos radares en las fronteras para controlar el narcotráfico y el contrabando estaríamos mucho mejor todavía. También se presentan algunos problemas, este tema de vender información a los narcotraficantes es una debilidad, el que Bolivia sea tránsito de la cocaína de Perú a Brasil es otro de los problemas.



¿Qué otras debilidades ve en su gestión?

Las debilidades que tenemos son la justicia y el contrabando. Esperamos ver cómo resolver, yo diría que tal vez fue un error que en la nueva Constitución el pueblo pueda votar por los magistrados para el órgano judicial, porque siento que algunos creen que ‘como el pueblo ha votado, ahora yo mando aquí’. Esa es la mentalidad tal vez de muchos o de algunos, pero también hay gente sana y honesta que quiere dignificar la abogacía, aunque la marginan porque no quieren caer en extorsión ni prebendas.



¿Cuál es el momento más duro que ha vivido en esta década como presidente?

Ha sido entre 2007 y 2008, pero no como cuando yo era dirigente sindical. En esa época había cada semana un muerto por la lucha contra el narcotráfico con militarización y represión, con violación a los derechos humanos. En el gobierno de Tuto Quiroga teníamos tres muertos de bala al día.



Entre 2006 y 2007 (cuando ya era presidente) plantearon la separación de Bolivia desde EEUU, a veces usando a sus periodistas o comentaristas, y la oposición –más conocida como la derecha- recibe instrucciones. Yo puedo decir que en este momento de EEUU viene la instrucción: “Ataquen al Evo, al Gobierno, desde el punto de vista de la corrupción”. Es EEUU, estamos informados de todo. EEUU dirige las instrucciones. Sin embargo, la derecha está dividida.



Durante el proceso de la Constituyente, algunos grupos utilizados golpeaban a las hermanas de pollera, recordemos qué decían: “La raza maldita”. ¿Qué raza maldita? La raza maldita está salvando a Bolivia.

En Sucre, cuando llegaban las constituyentes de pollera, no las alojaban en los hoteles, era un delito. Entonces, constituyentes expulsados de Sucre, grupos de Santa Cruz financiados, los mismos chicos usados durante ese proceso nos informaban en detalle cómo desde Santa Cruz se financiaban esos grupos y cómo ahora se escaparon a EEUU.



¿Hay Evo presidente para rato?

(Sonríe) A mí me han hecho creer que: “Evo, tu vida ya no es de vos, sino del pueblo”. No entendía eso, me lo dijeron después de que aprobamos la nueva Constitución y quiero decirles que yo tenía planes para acabar esta gestión, lo dije públicamente. Pero una reunión del Conalcam nos ha sorprendido con una propuesta de modificar la Constitución para una nueva reelección. Yo les dije: “Seguramente si tratamos eso la oposición va a decir que estoy maniobrando esta reunión, así que ustedes decidan si quieren”. Y ellos han planteado, yo no me metí.



¿Cuál será su principal de-safío si logra ser reelecto?

La propuesta de los movimientos sociales era una reelección indefinida y el Pacto de Unidad se molestó con nosotros, porque nos consultaron y con el compañero Álvaro (García)?dijimos: “Primero, si aceptamos solo (será por) una nueva elección más. ¿Y con qué motivo? Agenda Patriótica 20-25. Segundo, estamos empezando con tanta inversión ahora y recién dará renta a Bolivia en 2018 o 2020”. En el próximo quinquenio van a haber muchas utilidades, se va a incorporar energía que aportará nuevos ingresos, el litio, la petroquímica. Esa es la meta, todo dependerá del pueblo boliviano.



¿Le alcanzarían otros cinco años para darle a Bolivia una salida soberana al mar?

¿Qué va a hacer la delegación chilena en Europa? ¿Va a decir que no han invadido (Bolivia), que bajo amenazas de nuevas guerras nos hizo firmar el tratado de 1904 y que además no lo cumplió? Nosotros tenemos todos los argumentos.



Nuestra demanda no es contra el tratado de 1904. Quiero comentarles ¿por qué viene esta demanda? Lamento y duele mucho que Ana María Romero, que en paz descanse, siendo mi delegada, porque la presidenta de Chile me pidió una delegada y elegimos a una periodista, la hicieron sobrevolar en helicóptero (la zona) y le dijeron que aquí sería un enclave, que por acá un corredor, aunque la soberanía siempre fue un debate.



Y cuando se avanzó, yo les dije: “Ahora hagan una propuesta oficial para debatir y nunca había eso, ni con (Michelle)?Bachelet, ni con (Sebastián)?Piñera. Entonces dije: “Aquí solo nos van a hacer perder el tiempo, van a ser otros 130 años de diálogo y diálogo sin resultados. Vamos a la demanda”. Y yo me equivoqué, la demanda (en un inicio)?era anular el Tratado de 1904, yo no soy experto, y mi argumento era la anulación del tratado de 1903 entre Panamá y EEUU gracias al apoyo internacional y por lo cual EEUU le tuvo que devolver el canal a Panamá. Pero saludo a los abogados, especialmente Héctor Arce, que me han corregido, yo no creía, en la primera reunión rechacé (la sugerencia), pero en otra reunión les dije que tenían razón. Aquí (la demanda) es que Chile cumpla sus ofrecimientos.



Entonces, el tema soberanía mucho dependerá de que el Gobierno de Chile cumpla sus compromisos. ¿Qué representa el tema marítimo para su Gobierno?

Esto ya es una política de Estado. Saludo las palabras de Carlos Mesa que dijo: Evo no va a usar el tema del mar (para la campaña). Para nada, por eso digo que esto es una cuestión de Estado.



Usted tiene un ritmo frenético de trabajo, ¿cómo está su salud?

Para mí el voto del pueblo es un mandato sagrado, hay que responder a esa misión noble. Rara vez hay sueño, hay que movilizarnos, hay que trabajar y tal vez soy muy exigente con los ministros. Seguro que alguno de ellos, después de que yo deje la presidencia, se va a quejar, pero esto no es por Evo, sino por el pueblo, administrar un Estado no es sencillo. Por ejemplo, tengo un deseo, quisiera ser el primer presidente en visitar todos los municipios del país. Solo me faltan seis en La Paz.



El caso del Fondo Indígena incluso llevó a una exministra (Julia Ramos)?a la cárcel. ¿Esto es señal de qué?

Todos somos iguales ante la ley, aquí no hay presidente, no hay ministro, no hay dirigentes, no hay empresarios. Si ha robado, que sea juzgado, que sea castigado, seguramente algunos compañeros dirigentes o la exministra van a protestar, pero en tantos años de dirigente como ejecutivo de la Federación (del Trópico de Cochabamba), cuando Víctor Paz era presidente, sus ministros y colaboradores me insinuaron darme plata, pero he rechazado. Cuando había movilización, y aunque se enoje monseñor Jesús Juárez, cuando era obispo me dijo: “Evo, (Guillermo) Fortún (exministro de Gobierno) quiere hablar contigo”. Y le dije que si quiere diálogo somos seis ejecutivos y seis ejecutivas. Y me dijo: “Solo quiere hablar contigo, a lo mejor te va a ayudar en tu campaña”. Yo me enojé y colgué el teléfono.



Yo me pregunto ¿por qué algunos compañeros pueden estar en ese tema de la corrupción?

Ahora me ponía (en el lugar) de algunos dirigentes que están en este problema, no creo que hubiesen robado, pero han administrado mal. No tienen cómo descargarse. El gran problema del Fondo es que la mayoría del directorio está compuesto por los movimientos sociales, el único que representa al Gobierno es el Ministerio de Desarrollo Rural. En una reunión yo observé esa composición, se molestaron conmigo y como tenían mayoría, yo la respeté.

Pero los corruptos de cuello blanco se escaparon a EEUU, Paraguay, Perú, España, robaron millones. Repito, estas son instrucciones que vienen de EEUU para, injustamente, afectar al Gobierno y especialmente al Evo. Pero caiga quien caiga debe ser juzgado, no defendemos (a nadie).

Sigo convencido de que tenemos una microcorrupción, chantajes por aquí, en la Aduana seguramente, pero esto va a pasar, como dicen... aunque tarde, llega la justicia.



La corrupción llegó hasta el fútbol, una de sus principales aficiones. ¿Cómo salvarlo?

Si bien a nivel internacional hay cierta autonomía, pero a veces la autonomía deportiva es para robar plata. En Bolivia, el Estado debería participar, eso no significa desconocer las organizaciones, pero el Estado y las federaciones o asociaciones deben ser juntos como una yunta para trabajar transparentemente por el fútbol boliviano