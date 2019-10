Marcelo Elío renuncia como 'vice' de Gobierno

Marcelo Elío presentó su renuncia al cargo de viceministro de Régimen Interior, misma que será analizada en las próximas horas. Se anticipa que posiblemente Rodolfo Illanes lo remplace, según algunas fuentes consultadas por EL DEBER.



"Presentó su renuncia esta mañana y va a ser considerada en las próximas horas, él alega razones de motivo personal y en las próximas horas vamos a comunicarles oficialmente una decisión", dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero.



En un escueto contacto telefónico con este medio, Elío dijo "no estoy autorizado para hablar en este momento (...) Probablemente a la tarde, yo creo que se va dar, pero más adelante", eludiendo referirse a la confirmación de la noticia.



La autoridad fue duramente criticada las últimas semanas, desde que calificó como un "autoatentado" la violenta toma de la Alcaldía de la ciudad de El Alto, donde seis personas perdieron la vida a causa de la quema de la infraestructura.



Anteriormente, Elío sostuvo: "Yo he cumplido con todo lo que he tenido que cumplir, supervisando y estando en el lugar de los hechos (...) No hay motivo para culpar a personas". En ese entonces dejó en manos de sus superiores su alejamiento.



En un audiovisual captado en exteriores de la Alcaldía de El Alto y entre agentes de la Policía, el jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD) en el Senado, Arturo Murillo, aseguró tener pruebas de que Elío, es responsable de orquestar una conspiración contra la alcaldesa opositora Soledad Chapetón.