Norcorea califica a Obama de ‘mono’ y amenaza a EEUU

Corea del Norte calificó al presidente estadounidense, Barack Obama, de ‘mono’, acusándolo de incitar a proyectar la película The Interview sobre la muerte ficticia del líder norcoreano, y amenazó con un “golpe demoledor irreparable”.



La poderosa Comisión Nacional de Defensa (CND) norcoreana también acusó a Estados Unidos de perturbar el funcionamiento de internet en los medios de comunicación de Corea del Norte.



Este sábado, Corea del Norte volvió a sufrir un nuevo apagón que también afectó a las redes de telecomunicaciones norcoreanas, indicó la agencia estatal china Xinhua.



“A las 19:30 de Pyongyang (10H30 GMT), internet y la red móvil 3G quedaron paralizados, y no volvieron a la normalidad hasta las 21H30”, señaló Xinhua, que añadió que sus reporteros en Corea del Norte comprobaron que internet seguía siendo “muy inestable”.



Además, la compañía de ciberseguridad Dyn Research aseguró en Twitter que el apagón se produjo en “todo el país”.



Este país sufrió apagones de internet esta semana, lo que provocó especulaciones sobre un ciberataque lanzado por las autoridades estadounidenses en respuesta a los ataques informáticos contra Sony Pictures -estudio cinematográfico responsable de la comedia The Interview-, que Washington atribuyó a Pyongyang.



La CND acusó a Obama de animar a las salas a proyectar este largometraje durante el día de Navidad. Sony había cancelado inicialmente su distribución después de que las principales cadenas de cine de Estados Unidos se negaran a programarla, tras las amenazas lanzadas por los piratas informáticos contra los espectadores.

“Obama con la cara de un mono que habita en las selvas tropicales es indiscreto siempre en palabras y acciones", aseguró el portavoz del Departamento de Política de la CND, en un comunicado publicado por la agencia norcoreana KCNA.



“Si (Estados Unidos) sigue recurriendo a la arrogancia, el despotismo y las arbitrariedades al estilo norteamericano, la política en decadencia de su propio país sufrirá el golpe demoledor irreparable”, advirtió el portavoz.



El responsable norcoreano acusó a Washington de responsabilizar a Corea del Norte del ataque a Sony “sin tener pruebas” y reiteró la condena de Pyongyang a esta comedia, que calificó de “un medio de agitación terrorista producido bajo la participación de los politiqueros de alto rango de la administración norteamericana”.



Sin internet

Hace un mes, los estudios cinematográficos Sony sufrieron un ataque informático masivo que el FBI atribuyó después de una investigación a Corea del Norte.



Pyongyang, que se había opuesto radicalmente a la salida de The Interview, una comedia sobre una conspiración ficticia de la CIA para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-Un, desmintió haber lanzado dicho ataque.



Esta película, que había sido mal recibida por los críticos, ganó $us 1 millón el día de su estreno, pues este caso la convirtió en un símbolo de la libertad de expresión.