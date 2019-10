Contraloría denuncia a subgobernador de Beni

La Contraloría General del Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el subgobernador de la provincia Cercado del departamento del Beni, Luis Enrique Monasterios Gutiérrez, por la firma de un contrato para una obra de electrificación en las comunidades de San Javier, Espiritu Santo y Cernandez.



El documento establece indicios de responsabilidad por incumplimiento de contratos, de deberes y conducta antieconómica en el proyecto, valuado en 698.832.06 bolivianos y que no fue ejecutado en cuatro años.



“Esta obra de electrificación esta con postes caídos y no se colocó electricidad a ningún domicilio”, precisó el titular de la entidad, Gabriel Herbas.



La denuncia precisa que el subgobernador tiene grado de responsabilidad al ser representante legal de la entidad y no haber disuelto el acuerdo, pese al evidente incumplimiento de deberes por parte del contratista.



El proceso penal también contempla a Juan Albaro Tribeño Lobo, quién suscribió el contrato en 2011 y que contemplaba que la obra se entregara en tres meses, como plazo máximo.