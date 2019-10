Video revela que Barral y Sánchez Berzaín estarían en contacto

La ministra de Comunicación, Marianela Paco, presentó en conferencia de prensa un video en que el diputado por Unidad Demócrata (UD), Amílcar Barral, afirma que Carlos Sánchez Berzaín lo llamó a él y otros "varios" políticos.



"Anda llamando el Carlos Sánchez a varios, me ha llamado y todo eso, pero es medio complicado", dijo Barral en el video mostrado por Paco.



Para la ministra, esta es una "confesión" que se constituye en una prueba de la "relación" directa entre el exministro y la oposición.



Consultado sobre la veracidad de esta grabación, Barral dijo "está totalmente editado. Sería interesante que muestren toda la conversación cuando incluso digo que entrar en algún tipo de relación con Carlos Sánchez Berzaín es pues sepultura política".



No obstante, el opositor reconoció que existen rumores de que Sanchez Berzaín se comunicó con otros políticos y que incluso el exministro prófugo en Estados Unidos procuró contactarse con él.



"Había algunos llamados de parte del señor Sánchez Berzaín, eso me enteré, y que en algún momento se había procurado también contactar conmigo, pero para mí tener una relación con Sánchez Berzaín era una especie de sepultura", afirmó.



En otro extracto del video que presentó Paco, se escucha a Barral decir que: "si gana el SÍ (en el referendo de febrero), ya le estoy queriendo de verdad llamar al Carlos Sánchez Berzaín para que me dé alojamiento allá".



El diputado aseveró su intención era decir en tono irónico que con la persecución que realiza el Gobierno a sus detractores, si gana el SÍ, el acoso será mayor y él tendría que irse del país.



Barral indicó que ese video es de una conversación que tuvo con una periodista de Red UNO y que no era una entrevista que se debió grabar. Anunció que pedirá explicaciones a este canal de televisión sobre cómo llegó esa grabación a manos de la ministra Paco.



Otro video sobre Sánchez Berzaín



En su conferencia de prensa, Paco también presentó un video en que Carlos Sánchez Berzaín pide a la oposición boliviana unirse y generar que otros países la respalden. La ministra presentó esta grabación para argumentar que Sánchez Berzaín maneja el libreto de los opositores, y no dio mayores detalles.



Sin embargo, según la red Erbol, este video sería de 2013, cuando Sánchez Berzaín presentó su libro "La Dictadura del Siglo XXI en Bolivia". La ministra sólo tomó los últimos minutos de este evento para presentarlos ante la prensa.