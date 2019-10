9 reflexiones de Bastenier sobre el periodismo latinoamericano

El periodista español Miguel Ángel Bastenier estuvo en Santa Cruz gracias a una invitación del periódico EL DEBER y la Fundación Pedro y Rosa. Luego de dos jornadas de talleres, este jueves se realizó una conferencia en la que habló de periodismo.



Los nuevos desafíos, la libertad de expresión y la autocensura fueron el eje de la reflexión entre periodistas de Santa Cruz y el invitado especial.



Presentamos 9 frases de uno de los mayores exponentes del periodismo hispano:



1.t“Lo digital es una revolución. Es un periodismo ampliado y mejorado”



2.t“La prensa de papel no sobrevivirá. No digo que vaya a desaparecer, pero quedarán muy pocos”



3.t“Un periódico de declaraciones, hiperpolitizado y oficialista es autocensurado”



4.t“¿Hay libertad de prensa en América Latina? Sí, pero no se la usa. Los medios se autocensuran”



5.t“Todos los poderes públicos están en contra de la prensa en todas partes”



6.t“Esa "súperabundancia", esa brutalidad, ese tsunami informativo no nos tiene mejor informados. La prensa clásica nos tenía mejor informados hace 10 años”



7.t“La mejor ley de prensa es la que no existe”



8.t “No sólo está en peligro el periódico de papel. Está en peligro la idea del periodismo”



9.t“(Los periodistas) Nos tenemos que reinventar sobre la base de lo digital”