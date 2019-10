YouTube, otro video alcanza los mil millones de reproducciones

El primer video en alcanzar la inimaginable cifra de mil millones de reproducciones fue Gangnam Style, la marca fue registrada en diciembre de 2012, a la fecha ya suman 10 los videos que han logrado alcanzar tal volumen de reproducciones.



El reciente video que se integra a la familia de los 10 más vistos en YouTube es Wiz Khalifa con su éxito ‘See you again”, canción que rinde tributo al fallecido actor Paul Walker. La canción forma parte del soundtrack de la última entrega de la película Rápido y Furioso y suena en el fin de la saga que despide a Brian O"conner.



Estos son los diez cono 1.000 millones de reproducción



PSY - Gangnam Style



,

Justin Bieber - Baby ft. Ludacris

,

Taylor Swift - Blank Space,

Katy Perry - Dark Horse (Official) ft. Juicy J

Katy Perry - Roar (Official),

Taylor Swift - Shake It Off,

Enrique Iglesias - Bailando (Español) ft. Descemer Bueno, Gente De Zona

Meghan Trainor - All About That Bass,

Mark Ronson - Uptown Funk ft. Bruno Mars

Wiz Khalifa - See you again,