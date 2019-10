Sube a 9 cifra de muertos por tiroteo en Múnich

Al menos nueve personas murieron el viernes en un tiroteo en un centro comercial en Múnich (sur de Alemania), según un nuevo balance de la policía.



Un portavoz policial dijo a los periodistas que el cuerpo de un hombre había sido encontrado cerca del centro comercial y los investigadores tratan de determinar si es uno de los atacantes.



"La posibilidad de que sea alguien involucrado en el crimen está siendo investigada muy de cerca en este momento", dijo.



Un testigo dijo al canal de noticias NTV que vio a uno de los atacantes en el centro comercial "vestido como Papa Noel y con gafas de sol".



Esta información no ha podido ser confirmada por autoridades.



La Policía de Múnich afirmó que por el momento no hay "indicios de un atentado islamista" en el tiroteo registrado en la capital bávara, con al menos seis víctimas mortales.



Las autoridades bávaras han activado la alarma antiterrorista para disponer así de todos los efectivos posibles de las diferentes fuerzas de seguridad.



Presidente "horrorizado"



El presidente alemán Joachim Gauck dijo estar "horrorizado" por el "ataque asesino" de Múnich, en el sur del país, que dejó ocho muertos y varios heridos graves el viernes por la noche según un último balance.



"El ataque ataque asesino de Múnich me horroriza al más alto nivel", declaró en un comunicado, expresando su solidaridad a las víctimas y a sus allegados. El ministro del Interior Thomas de Maizière, anunció que interrumpía un desplazamiento a Estados Unidos para regresar a Alemania.



Los hechos se producen cuatro días después de un ataque con un hacha perpetrado el lunes en Wurzburgo, cuando un solicitante de asilo atacó a los pasajeros de un tren. Cinco personas resultaron heridas, cuatro turistas chinos de Hong Kong en un tren y una transeúnte.

