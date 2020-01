Tras el debate, Hillary le saca 4 puntos a Trump

La candidata demócrata a la Casa Blanca, Hillary Clinton, saca cuatro puntos de ventaja a su rival republicano, Donald Trump, tras su primer debate presidencial del pasado lunes, según una nueva encuesta publicada hoy en Estados Unidos.



De acuerdo con el sondeo, elaborado por el instituto demoscópico Public Policy Polling (PPP) entre el 27 y el 28 de septiembre, Clinton logra el apoyo del 44 % de los 933 votantes consultados mediante entrevistas por teléfono e internet.



Trump, por su parte, consigue un respaldo del 40 %, seguido por el candidato libertario Gary Johnson (6 %), el independiente Evan McMullin (2 %) y la ecologista Jill Stein (1 %).



Si contar a otros candidatos, la ex secretaria de Estado mantiene su ventaja ante Trump, pues obtiene un 49 %, frente al 45 % del magnate.



"De manera consistente, hemos visto a Hillary Clinton con una ventaja nacional de un rango de entre 3 y 6 puntos desde que Donald Trump logró la nominación republicana" a finales de julio, afirmó el presidente de PPP, Dean Debnam.



Debnam consideró que la ventaja de la ex primera dama es "modesta", pero "bastante duradera".



El 54 % de los entrevistados aseguró que Clinton venció a Trump en su primer debate presidencial, celebrado el pasado lunes en la Universidad de Hofstra (Nueva York) en horario de máxima audiencia televisiva.



El 31 % de los encuestados cree que el magnate inmobiliario salió ganador del careo, el más visto en la historia de EE.UU., según el sondeo de PPP, que tiene un margen de error del 3,2 %.



Según la web RealClearPolitics, que elabora una media de todas las encuestas electorales publicadas en el país, Clinton aventaja a Trump en 3 puntos porcentuales a nivel nacional.



La ex secretaria de Estado y el empresario neoyorquino volverán a verse las caras el próximo 9 de octubre en la Universidad Washington de Saint Louis, en el estado de Misuri.



Las elecciones presidenciales se celebrarán el 8 de noviembre y el vencedor reemplazará al demócrata Barack Obama en la Casa Blanca.



Campaña en Iowa



Hillary Clinton hizo este jueves campaña en el estado de Iowa, donde comenzó la votación anticipada, en una tentativa por impulsar una reacción para dejar atrás al republicano Donald Trump en la carrera a la Casa Blanca.



Trump había hecho campaña en Iowa en la víspera, donde habló para audiencias compuestas en su mayoría por trabajadores blancos, que en ese estado ayudan a darle una ventaja de casi cinco puntos en los sondeos.



Tradicionalmente, Iowa ha sido un punto clave en la campaña por la presidencia.



En 2008 el entonces senador Barack Obama ganó la primaria demócrata en Iowa y el triunfo catapultó su marcha a la Casa Blanca, al tiempo que en 2012 simplemente garantizó su reelección.



Sin embargo, ahora que le toca el triunfo a Clinton, la marea parece hacer cambiado, y la tarea de los demócratas en Iowa parece ser extremadamente difícil.



El viaje de Clinton a Iowa coincide con el lanzamiento del sistema de voto anticipado, que permite a los electores depositar personalmente su voto en urnas en las próximas semanas.