Identifican a bolivianas muertas en accidente aéreo en Punta Cana

Dos turistas españoles, dos ciudadanas bolivianas, dos británicos y un dominicano murieron este lunes al caer una avioneta sobre un campo de golf cerca de Punta Cana, en la República Dominicana, un accidente cuyas circunstancias son investigadas por las autoridades.



La policía nacional informó que la avioneta estaba pilotada por el ciudadano dominicano Héctor Soriano y a bordo viajaban las bolivianas Ubrina Franco y Vanessa Hernández, los belgas Kin Plas y Anouk Vanp y los españoles Javier Izquierdo Diez y María Dolores Villarreal.





Testigos declararon que al parecer el piloto experimentó un fallo

durante el vuelo e intentó aterrizar en el campo de golf, pero

encontró en su camino varios árboles que no le permitieron completar

con éxito la maniobra, según un informe preliminar de la Dirección

de Navegación Aérea (Dina) dominicana.



Luego se escucharon "tres fuertes explosiones que mantuvieron en

pánico a los residentes del lugar", según el informe entregado por

la Dina al Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), informó en

un comunicado este organismo.



Sin embargo, otras fuentes de aviación consultadas por Efe

afirmaron que el aparato no reportó ningún tipo de incidencia entre

el despegue y el momento del accidente.



La aeronave había salido del aeropuerto internacional de Punta

Cana y se dirigía a Arroyo Barril, en la provincia de Samaná

(noreste del país), cuando por causas desconocidas se precipitó

sobre un campo de golf situado en la urbanización "Cocotal Golf and

Country Club", situado en Bávaro, a escasos 20 kilómetros del citado

aeródromo.



Unidades del cuerpo de bomberos de la zona y de los organismos de

socorro intervinieron de inmediato, debido a que la aeronave se

incendió.



Fuentes consultadas por Efe informaron en un principio que a

bordo del aparato se encontraban cuatro ciudadanos españoles y

algunos medios locales indicaron que la totalidad de los pasajeros

eran rusos.



Sin embargo, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, precisó desde Luxemburgo que entre los siete

fallecidos hay dos de nacionalidad española y las dos bolivianas.



A su vez, lamentó los hechos y explicó que le fue transmitida la

noticia por las autoridades consulares españolas en la zona.



Técnicos del IDAC y miembros de la Comisión Investigadora de

Accidentes de la Junta de Aviación Civil (JAC) se trasladaron al

lugar de los hechos con el objetivo de esclarecer lo ocurrido.



Realizan la autopsia a los cuerpos



Un equipo de médicos forenses y de patólogos inició este martes la autopsia a las siete víctimas del accidente registrado el lunes en el oriente de la República Dominicana.



Por su parte, la Comisión investigadora de accidentes de aviación

(CIAA) informó que ya se han levantado las evidencias en el lugar

del suceso y que los cuerpos fueron trasladados al Instituto

Nacional de Ciencias Forenses, en Santo Domingo, para realizarle la

necropsia.



Por último, el IDAC expresó su solidaridad con los familiares de

los siete fallecidos en el siniestro, a quienes envió sus

condolencias y se mostró en disposición de colaborar en todo lo

posible para las gestiones de identificación de los cuerpos.,