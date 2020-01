El Gobierno considera 'sesgado' el informe sobre campos de gas

El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró que el estudio de la Empresa de Pesquisa Energética (EPE), firma que depende del Ministerio de Energía del Brasil, que alerta el agotamiento de pozos de gas en Bolivia, está "desactualizado y es "sesgado".

"Es un estudio hecho en 2015 a campos marginales, que los que menciona en ese informe, pero no dice los campos en los que estamos en exploración en una fase de desarrollo", dijo en entrevista con medios estatales.

El estudio que fue hecho público ayer (sábado), establece que hay algunos campos que están en fase de agotamiento; no hay exploración de nuevas áreas y existe una declinación natural de yacimientos en el país.